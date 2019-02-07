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Küçükçekmece’de tüp bayiinde korkutan patlama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 17:12 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de bir tüp bayiinde tüp değişimi sırasında patlama meydana geldi.

Küçükçekmece’de bir tüp bayiinde tüp değişimi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada dükkanda müşteri olarak bulunan bir kadın ve bir iş yeri çalışanı hafif şekilde yaralandı.
Olay Cennet Mahallesi Kutlu sokakta meydana geldi. İddiaya göre tüp bayiine gelen bir kadın, küçük tüpünü değiştirmek istedi. İş yeri çalışanı tüpün başlığını söktüğü esnada birden patlama yaşandı. Patlama esnasında tüpü değiştirmek isteyen kadın ve bir iş yeri çalışanı yaralanırken iş yerinde de büyük maddi hasar meydana geldi.
Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride bulunan tüpleri olası bir patlama riskine karşı dışarı çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yüzünden yaralanan kadın ve iş yeri çalışanı hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Polis ekipleri de sokağı emniyet şeridiyle kapatarak kimsenin giriş ve çıkışına izin vermedi. Patlamanın çok şiddetli olduğunu ve bir sokak ileride bulunan evlerinde patlamayı hissettiklerini belirten Şükriye Tahta “Patlama olunca bizim duvarlar sanki ayaklarıma vurdu çok şiddetliydi” diye konuştu.

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