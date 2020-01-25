Küçükçekmece'de tüp parlaması: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir iş yerindeki tüpün parlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kanarya Mahallesi Florya Caddesi'ndeki bir börek salonundaki tüpte, henüz belirlenemeyen nedenle parlama meydana geldi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Parlama nedeniyle iş yerinde bulunan Yunus K. hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, hastaneye sevk edildi.

İş yerinde küçük çaplı hasar oluştu.

