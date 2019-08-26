Küçükçekmece’de ücretsiz spor yetenek sınavlarına hazırlık kursu

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümü (BESYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ile bekçilik sınavına girecek olan gençler, hazırlıklarını Küçükçekmece’de açılan ücretsiz kurslarda yapıyor. Dersler alanında uzman spor eğitmenleri tarafından veriliyor.

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümü’ne (BESYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ile bekçilik sınavına girecek olan gençler, hazırlıklarını Küçükçekmece Belediyesi’nin açtığı ücretsiz kurslarda tamamlıyor. BESYO, Bekçilik ve POMEM Hazırlık Kursları’ndan 3 yılda 655 genç yararlandı. Alanında uzman spor eğitmenleri tarafından verilen dersler haftada 4 gün Arif Nihat Asya İlkokulu Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

"Gençlik geleceğimiz"

Sosyal belediyecilik ilkeleri gereği, ücretsiz olarak hizmete sunulan spor kursları ile gençlerin aile bütçelerine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Geleceğimiz olan, gençlerimizin mesleki hayallerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla bu kursları düzenliyoruz. Spora gönül veren ve bu sınavlara hazırlanan gençlerimiz, kurslarımıza yoğun ilgi gösteriyor bu da bizi mutlu ediyor. Geleceğimize yaptığımız yatırımları artırarak devam ettireceğiz. Sınavlara girecek tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.