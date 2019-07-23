HABER

Küçükçekmece’de vatandaşlar için anket başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 11:43 | Son Güncelleme

Şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşların beklentilerini tespit etmek, iyileştirilmesi gereken noktaları belirlemek amacıyla Küçükçekmecelilerin görüşlerine başvuran bir anket başlattı.2020-2024 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden başlatılan ankette 15 soruya yer verilirken vatandaşların hizmetlerle ilgili önerilerinin ve beklentilerinin yazılması talep edildi.“Küçükçekmece’yi hep birlikte yöneteceğiz”Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Denetim mekanizmaları resmi denetçimiz olmasına rağmen Küçükçekmece’de yaşayan Küçükçekmeceliler de belediyemizin denetçileridirler.

Küçükçekmece’de vatandaşlar için anket başlatıldı

Şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşların beklentilerini tespit etmek, iyileştirilmesi gereken noktaları belirlemek amacıyla Küçükçekmecelilerin görüşlerine başvuran bir anket başlattı.

2020-2024 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden başlatılan ankette 15 soruya yer verilirken vatandaşların hizmetlerle ilgili önerilerinin ve beklentilerinin yazılması talep edildi.

“Küçükçekmece’yi hep birlikte yöneteceğiz”
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Denetim mekanizmaları resmi denetçimiz olmasına rağmen Küçükçekmece’de yaşayan Küçükçekmeceliler de belediyemizin denetçileridirler. Bu anketle ilçemizde yaşayan her vatandaşımızın düşüncesi ve fikrine başvuruyoruz. Ne kadar çok Küçükçekmecelinin görüşüne ulaşırsak, o kadar katılımcı belediye hedefimizi gerçekleştirmiş oluruz. Anket sonuçları da stratejik planlama çalışmamızın daha etkin ve sağlıklı bir şekilde hazırlanmasında önemli katkılar sağlayacak. Hep söylediğimiz gibi Küçükçekmece’yi hep birlikte yönetmeyi hedefliyoruz. Küçükçekmece’de şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir, denetimi talep eden bir belediye anlayışı ile Küçükçekmece’yi yöneteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

“Düşüncelerimi Belediye İle Paylaşmak Çok Güzel”
Anketi dolduran ilçe sakini Hamdiye Güner (50) “ Sosyal medya hesaplarını takip ediyorum. Böyle bir anket hazırlanması Küçükçekmeceli olarak beni çok mutlu etti. Bu ilçede ikamet eden bir vatandaş olarak, kendi düşüncelerimi belediye başkanımla paylaşmak istiyordum. Böyle bir imkan verdikleri için Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Başkan Çebi’ye Teşekkür Ederim”
Ömer Koç (39) ise, “20 yıldır Küçükçekmece’de ikamet ediyorum. Belediyemizin internet sitesi üzerinde gördüm bu anketi. Bir ilçe sakini olarak, belediyemizin bizlerin görüşlerine başvurması çok hoşuma gitti. Elbette ki yaşadığım yer ile ilgili benim de bazı fikirlerim var. Vatandaşlarının görüşlerine değer veren bir yönetim oluşturduğu için Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

Vatandaşların beklentilerini belirlemek amacıyla oluşturulan anket Küçükçekmece Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Küçükçekmece’de vatandaşlar için anket başlatıldı

PARTNERBöyle görüntülendi! Soluğu ailesinin yanında aldıBöyle görüntülendi! Soluğu ailesinin yanında aldı
Yaralı kızıl geyik yavrusu tedaviye alındıYaralı kızıl geyik yavrusu tedaviye alındı
Gümrük kapılarındaki uzun kuyruklara sonGümrük kapılarındaki uzun kuyruklara son
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Ebru Polat'tan çok konuşulacak görüntü: Hayırdır oğlum

Ebru Polat'tan çok konuşulacak görüntü: Hayırdır oğlum

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Ülke karanlığa gömüldü! Sebebini bilen yok!

Ülke karanlığa gömüldü! Sebebini bilen yok!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düzce Valiliği selin bilançosunu açıkladı

Düzce'yi vuran selin bilançosu açıklandı

Esenyurt'ta iki kadına evlerinde silahlı saldırı!

İki kadına evlerinde silahlı saldırı!

Darbe sanığı pilotların "motivasyon notu" jandarmaya takıldı

Darbe sanığı pilotların "motivasyon notu" jandarmaya takıldı

Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada

Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada

Düzce'den bir acı haber daha! 1 kadın ve 1 çocuk cesedine ulaşıldı

Düzce'den bir acı haber daha!

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.