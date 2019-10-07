Küçükçekmece'de velilerden duvarlarında çatlaklar bulunan okul önünde eylem 

Serdar ALTINTEPE-Şahin BOZKURT/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE Gültepe Mahallesi’nde bulunan Gültepe İlkokulu’nun binasında iddiaya göre, Silivri’de 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında duvarlarında, kolonlarında çatlaklar oluştu. 4 Ekim Cuma günü okulda yapılan incelemede, binada hasar olmadığı ve eğitime devam edileceği yönünde karar verildi. Bu karara karşı çıkan veliler, bugün çocuklarını derslere göndermeyip okul önünde eylem yaptı. Bazı veliler ise çocuklarını okula göndermeyen velilere tepki gösterdi. Bunu üzerine veliler arasında zaman zaman tartışmalar çıktı.

“BURADA HİÇBİR RİSK YOK”

Toplanan veliler ve öğrencilere konuşan Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İsa Kanıcı, "Değerli çocuklar, bir arkadaşınızın burnu kanamasın diye arkamda gördüğünüz binadan bin tane, iki bin tane hatta sonsuz tane binayı yıkarız yeniden sıfır yaparız. Devletimiz, milletimiz en güzelini, mükemmelini yapar. Burada güçlendirme yapıldı. İşin erbabı olan profesörlerimiz inceleme yaptı. Burada hiçbir risk yok.” Dedi.