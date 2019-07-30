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Küçükçekmece’de yan yatan kamyonet kaportacı dükkanına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 17:40 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yan yatarak yolun kenarındaki bir kaportacı dükkanına girdi.

Yılmaz OKUR / İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yan yatarak yolun kenarındaki bir kaportacı dükkanına girdi. Kaza, saat 15.00 sularında Küçükçekmece D-100 Güney yan yolda meydana geldi. İddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ER 0459 plakalı kamyonet, yan yatarak yolun kenarında bulunan bir kaportacı dükkanına girdi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada dükkanda hasar oluştu. "YOLLAR ÇOK KAYGANLAŞTI" Kazayı yapan kamyonetin sürücüsü Cengiz Y., Yağıştan dolayı yolların çok kayganlaştığını ve önündeki aracın durmasıyla mecburen frene basmak zorunda kaldığını söyledi. Frene basmasıyla dolayısıyla aracın sağa sola yalpaladığını, direksiyonu kırınca da duvara çarparak durabildiğini söyledi. Kamyonetin çarparak durabildiği dükkanın sahibi Mustafa Akın ise, "Yağmur yağıyordu birden dönerek dükkana girdi, altında kalacaktım ben de kaçtım" şeklinde konuştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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