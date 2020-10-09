HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Küçükçekmece’de yaya kaldırımı çöktü

Küçükçekmece’de yaya kaldırımı çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 04:04 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de yağmurun da etkisiyle yaya kaldırımında çökme meydana geldi.

Küçükçekmece’de yağmurun da etkisiyle yaya kaldırımında çökme meydana geldi. Çöken yerin foseptik çukuru olduğu ortaya çıktı.
Olay, akşam saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağmur sularının da etkisiyle yaya kaldırımı çöktü. Çöken yerin altında eski bir binanın foseptik çukuru ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Küçükçekmece Belediyesi ekipleri çukurun etrafına barikat çekerek güvenlik önlemi aldı.
Belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle görüştüBakan Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü
DGS sonuçları açıklandı! DGS sonuçları açıklandı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Olay aşk iddiası! Yaş farkı gündem oldu
Olay aşk iddiası! Yaş farkı gündem oldu
Günlerce konuşulmuştu! Kan donduran olayı böyle anlattı
Günlerce konuşulmuştu! Kan donduran olayı böyle anlattı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Dikkat çeken öneri: Türkiye yüksek gelir elde edebilir
Dikkat çeken öneri: Türkiye yüksek gelir elde edebilir
3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiası
3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiası
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Tuma Çelik'e ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de
TBMM'nin Tuma Çelik kararı Resmi Gazete'de
AYM'nin Enis Berberoğlu kararının gerekçesi Resmi Gazete'de
İşte AYM'nin Enis Berberoğlu kararının gerekçesi!
Bakanlık açıkladı! Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık açıkladı! Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Fahrettin Altun'dan 'ABD ile ticari ilişkiler' açıklaması
Fahrettin Altun'dan 'ABD ile ticari ilişkiler' açıklaması
FETÖ firarisi emniyet müdürleri tutuklandı
FETÖ firarisi emniyet müdürleri hakkında flaş karar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.