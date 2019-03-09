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Küçükçekmece’de yoğun ilgiden yürüyemeyen İmamoğlu, halka otobüsten seslendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 16:30 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Küçükçekmece’de yoğun ilgi nedeniyle yürüyemeyince, izdiham oluşmaması için seçim otobüsüne binerek vatandaşları halka seslendi.31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarını Küçükçekmece’de sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinlemek ve sohbet etmek için ilçeye geldi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Küçükçekmece’de yoğun ilgi nedeniyle yürüyemeyince, izdiham oluşmaması için seçim otobüsüne binerek vatandaşları halka seslendi.
31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarını Küçükçekmece’de sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinlemek ve sohbet etmek için ilçeye geldi. Seçim otobüsünden inerek halkın arasına karışan İmamoğlu’na vatandaşları yoğun ilgi gösterdi.

İmamoğlu sevgisi adeta izdihama neden oldu
Küçükçekmece’de seçim çalışmaları için sokağa çıkan İmamoğlu, bir anda toplanan vatandaşların yoğun ilgisiyle yürümekte güçlük çekti. Başkan adayını karşılarında gören vatandaşların yoğun sevgi seli neredeyse izdihama neden olurken İmamoğlu, kısa bir mesafe ilerledikten sonra seçim otobüsüne tekrar binerek buradan vatandaşları selamlayarak teşekkür etti. Otobüsten halka hitap eden İmamoğlu, herkesin kucakladığı bir belediye başkanı olacağını söyleyerek, "31 Mart’ta çok çalışın, sandıklarda görev alın. Size söz veriyorum siz bir gün çalışın, ben size 5 yıl çalışacağım” dedi.
Otobüsün hareket etmesinin ardından engelli genci gören İmamoğlu, tekrar araçtan inerek, engelli vatandaşla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

“Demokrasi masası kuracağız”
Esnaf ve vatandaş ziyaretinin ardından Zeynebiye Mahallesi’ne geçen İmamoğlu, burada Caferi vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, seçime yönelik destek istedi.
Vatandaşlarla kısa bir toplantı gerçekleştiren İmamoğlu, “Hep beraber işbirliği yapmaya, sohbet etmeye işbirliği yapmaya açık olacağım ve o inanç dünyasının daimi bir sandalyesinde sizlerin arasından birisinin olmasını istiyorum. Çünkü bu kenti yönetirken böyle bir masamız olacak. İnançların temsilcilerinin bakış açılarını hissettirdikleri anlattıkları, bazen de biz yöneticilere haddini bildirdikleri bir masamız olacak. Orada siz kıymetli hemşehrilerimiz gibi farklı duygulara, inançlara sahip hemşehrilerimizin de temsilcileri var olacaktır. Böyle bir demokrasi masası kuracağız. Bu masayla beraber hatamızı en aza indireceğiz” diye konuştu.

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