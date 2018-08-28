Küçükçekmece'de yola kimyasal madde döküldü-2

Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA)
KÜÇÜKÇEKMECE'DE bir kamyondan yola kimyasal madde döküldü.
Olay Halkalı Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kamyonete yüklenen sülfirik asit yüklü bidon yola döküldü. Bu sırada arkadan gelen araçlar da asitin üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Cadde trafiğe kapatalırken rahatsızlanan bir kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.
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