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Küçükçekmece'de yola kimyasal madde döküldü (5) (Havadan)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 17:23 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de bir kamyondan yola kimyasal madde döküldü.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de bir kamyondan yola kimyasal madde döküldü. 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay Halkalı Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kamyonete yüklenen sülfirik asit yüklü bidon yola döküldü. Bu sırada arkadan gelen araçlar da asitin üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Cadde trafiğe kapatalırken iki kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bir süre sonra gelen İBB ekipleri yolda kumlama çalışması yaptı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

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