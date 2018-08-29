KÜÇÜKÇEKMECE'DE YOLA SÜLFİRİK ASİT DÖKÜLMESİYLE İLGİLİ 1 MİLYON LİRAYI AŞKIN CEZA

*Küçükçekmece'de kamyon kasasındaki varil içinde bulunan sülfirik asitin yola dökülmesiyle ilgili kamyon sürücüsüne, araç sahibine ve firmaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri 1 milyon lirayı aşkın ceza kesti.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Küçükçekmece'de kamyon kasasındaki varil içinde bulunan sülfirik asitin yola dökülmesiyle ilgili kamyon sürücüsüne, araç sahibine ve firmaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ceza kesti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri '2872 Çevre Koruma Kanunu' kapsamında, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ise, '2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu' ve '4925 Karayolları Taşıma Kanuna' göre işlem yaptı.

BAKANLIK 1 MİLYON LİRA CEZA KESTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri yaşanan olaya ilişkin '2872 Çevre Koruma Kanunu' kapsamında ihmali olduğu iddia edilen kamyon sürücüsü V.S.'ye 250 bin lira, firmaya ise 750 bin lira para cezası kesti.