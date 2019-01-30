Küçükçekmece'de yüzlerce kişi ödeme merkezi mağduru oldu

Sibel GÜLERSÖYLER-Harun UYANIK - İstanbul DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan fatura ödeme merkezinde yüzlerce kişi dolandırıldı.

Mağdurlar ay sonunda elektrikleri kesilince faturalarının ödenmediğini anladı. Merkezin yolunu tutanlar, kapalı olduğunu görünce şikayetçi oldu. Açma bedeli ile birlikte faturalarını da ikinci kez ödemek zorunda kalanlar yaşananlara tepki gösterdi.

Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan fatura ödeme merkezi uzun süredir faaliyet gösteriyordu. Ancak son aylarda buradan faturalarını yatıranlar kesintiler nedeniyle şok yaşadı. Fatura merkezine gelenler önce "sistemde sorun var, düzelecek" bahanesiyle karşılaştı bir süre sonra ise merkezin kapandığını gördü.

Mağdurlardan Süleyman Arslan, "Faturamı ödemeye geldiğimde, kapalı olduğunu gördüm. 58 TL olan faturam 179 TL geliyordu ve bu durum aylarca devam etti. Nedenini sorduğumda 'sistem yavaş işliyor, daha düşmemiştir' diyerek beni gönderiyorlardı. Ben de en son geldiğimde 'Sular İdaresine gidip tespit ettireceğim, bu sorun çözülmezse polise gideceğim, resmi yollardan hakkımı arayacağım' dedim. 'Hallederiz sen haftaya gel' dedi. 24 Ocak'ta geldiğimde de hiç kimse yoktu" şeklinde konuştu.

GÜNLERCE ELEKTRİKSİZ KALDILAR

Fatura ödeme merkezi mağduru olan Sevim Opuz da, "Ayın 3'ünde faturamı ödememe rağmen, 15 gün sonra sürekli faturalarımın yatmadığı üzerine mail geldi. Fatura ödeme merkezine geldiğimde ana merkeze mail atmayı unuttuklarını söylediler, ben de sorunu çözebileceklerini düşündüm. Ertesi gün elektriğim kesildi ve ben 3 gün elektriksiz kaldım. Yaşadığım mağduriyet bu" dedi.

Bahar Temel ise, "11 yıldır burada 6 daire tüm faturalarımızı sorunsuz ödüyorduk. 12. ay faturalarımız yatırılmadığı için, sorun yaşadık. Biz bütün faturalarımızı ödedik, elimizde makbuzlarımız var. Fatura ödeme merkezine geldik ve kapalı olduğunu gördük. Karşıdaki market bize buranın dolandırıcı olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Ziya Temel de, "Yetkililere sesleniyoruz, bize sahip çıksınlar. Vatandaş olarak mağduruz. Aile binasında yaşıyoruz, 6 dairemiz var. Bizim de 11. ay ve bu ay elektrik ve su ödememizi yatırmamış. Neyin nesidir anlamadık, biz de şaşırdık. Hem kapalı burası, cezamızı da ödedik. Ne yapacağız" dedi.

Atakent Mahalle Muhtarı Halime Totkanlı ise "Benim olaydan 18 Aralık'ta haberim oldu, şikayetler de artmaya devam ediyor. Elektrik, su, telefon konusunda mağdurlar bize ulaşıyor" ifadelerini kullandı.