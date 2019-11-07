Küçükçekmece'de zihinsel engelli genci öldüren sanık ilk kez hakim karşısında

Tekstil işiyle uğraştığını ve 2 çocuk babası olduğunu dile getiren şüpheli sanık Ferhat Çendik, alt komşusu ve ev sahibi olan Hatice Akkaya'nın olay günü kendisine "Biz köye gidiyoruz. Torunumu tren istasyonuna gönder" dediğini iddia etti. Çendik "Ben dışarda uyuşturucu madde kullandım. Öğleden sonra eve döndüm. Yusuf'un kapısını çaldım. Açtı. 'Oğlum sen daha gitmedin mi' dedim. 'Gitmedim abi boş ver. Bütün eşyayı bana taşıttıracaklar, gitmek istemiyorum' dedi. Ben de 'O iş öyle olmaz hazırlan' diyerek içeri girdim. Yusuf hazırlanırken cebimde kalan uyuşturucu maddeyi tekrar kullandım. Kendimden geçmişim" diye konuştu.

"KENDİ EVLATLARIM NEYSE YUSUF OYDU"

Sanık Çendik, "Kendime geldiğimde elim katlanmış bıçak elime çakılı vaziyetteydi. Yusuf ölmüştü. Saat daha 18.00 olmamıştı. Dışarı çıkıp merdivenlere oturdum. Hatice abla beni aradı, 'Oğlum saat 6'ya geliyor çocuğu gönder artık' dedi. 'Ben dışardayım müsait değilim' dedim. Ne yapacağımı düşündüm. Teslim olursam çocuklarım mağdur olur diye düşündüm eve tekrar girdim. Hırsızlık süsü vermek istedim. Sonra evi dağıttım. İki televizyon ve bir cep telefonunu aldım. Maktulü 5 yıldır tanıyordum. Kendi evlatlarım neyse Yusuf oydu. Kıyafetlerimi götürüp yaktım. İç çamaşırımı da Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere polislere teslim ettim. Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Hayatım da bitti." dedi.

"MEĞERSE ÖLDÜRMÜŞ ÇOCUĞU"

Mahkeme maktulün anneannesi Hatice Akkaya'ya söz sırası verdi. Akkaya sanığın söyledikleri her şeyin yalan olduğunu iddia etti. Akkaya, "O gün ben köye gidecektim. Ferhat bize geldi. Yukarda bir dolap var çekelim dedi Yusuf'a. Torunumla ikisi sanığın evine çıktı. Torunum geldiğinde 'Anane ben gelmek istemiyorum' dedi. Bu onun beynini yıkamış, ne dediyse. Ben de 'Geleceksin' dedim. Ben 'Hastaneye MR çektirmeye gideceğim seninle istasyonda buluşalım' dedim. 'Tamam anneanne geleceğim' dedi ama Yusuf gelmedi. Ona da bilet almıştım oysa. Ben de gelmeyeceğini düşünerek trene bindim. Gece 23.00 sıralarında sanığı aradım. 'Çocuğun başına bir iş gelebilir' dedim. O da bana 'Tamam' dedi. Meğerse öldürmüş çocuğu. Ertesi gün eve gelince Yusuf yerde yatıyordu. Üstü giyinikti. Paspas atılmıştı üstüne. Ben çocuğumu buna emanet etmedim yalan söylüyor. Yusuf liseye başlayacaktı o yüzden köyden dönmüştük. Ne istedin bu masumdan? Sen benim evime niye giriyorsun? 16 senemi vermişim ben ona" ifadelerini kullandı.