HABER

Küçükçekmece'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 14:43 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Basın Ekspres yolu eski Atatürk Havalimanı Halkalı istikametinde, plakası alınamayan iki araç, şerit değiştirdikleri sırada çarpıştı. Arkadan gelen 5 araç da durmaya çalışırken birbirleriyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle araçta sıkışan bir kişi, çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kaza dolayısıyla bölgede durma noktasına gelen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İlk kazaya yapan ve olay yerinden kaçtığı belirtilen iki araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

PARTNERSürpriz aşktan ilk fotoğrafSürpriz aşktan ilk fotoğraf
Zift içinde bulunan kaplumbağalara tedaviZift içinde bulunan kaplumbağalara tedavi
İzmir Barosu'ndan avukatlara yönelik 'hukuksuz uygulama' iddiasıİzmir Barosu'ndan avukatlara yönelik 'hukuksuz uygulama' iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 yaralı Basın Ekspres Yolu zincirleme kaza

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın öldü

Korkunç ölüm! Sokak köpekleri canını aldı

Asit saldırısına uğramıştı! Berfin eski yüzüne kavuşmak için tedaviye başladı

Aylar sonra aynaya baktı ve... Tek hayali var o da...

Olympos'taki cinayet gününü gözyaşları içinde anlattı

Dehşet gününü gözyaşları içinde anlattı

Yavru aslanı emziren mermer kadın heykelinin diğer parçası bulundu

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Büyükçekmece Kaymakamlığından açıklama

Büyükçekmece Kaymakamlığından açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.