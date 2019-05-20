Küçükçekmece'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Basın Ekspres yolu eski Atatürk Havalimanı Halkalı istikametinde, plakası alınamayan iki araç, şerit değiştirdikleri sırada çarpıştı. Arkadan gelen 5 araç da durmaya çalışırken birbirleriyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle araçta sıkışan bir kişi, çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kaza dolayısıyla bölgede durma noktasına gelen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İlk kazaya yapan ve olay yerinden kaçtığı belirtilen iki araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

