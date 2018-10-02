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Küçükçekmece'deki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 18:40 | Son Güncelleme

Zihinsel engelli çocuğun evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelinin maktulün komşusu olduğu ve cinayete hırsızlık süsü vermeye çalıştığı ortaya çıktı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de 16 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Yusuf Öz'ü bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin, maktulün komşusu olduğu ve cinayete hırsızlık süsü vermeye çalıştığı belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 29 Eylül'de Bezirganbahçe Mahallesi Çiçekli Sokak'taki evinde Öz'ün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan F.Ç'nin (41) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelinin, anneannesiyle yaşayan Öz'ün alt komşusu olduğu, cinayete hırsızlık süsü verdiği ortaya çıktı.

Kasten yaralama suçundan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli F.Ç'nin emniyetteki sorgusunda, olay günü uyuşturucu maddenin etkisinde olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Öz'ün anneannesinin kendilerine bıraktığı anahtarla maktulün evine gittiğini belirten şüphelinin, uyuşturucu maddenin etkisiyle cinayeti işlediğini ve olayı hatırlamadığını savunduğu kaydedildi.

Şüpheli F.Ç'nin, uyuşturucu maddenin etkisinden çıktığında Öz'ün öldüğünü görünce, olaya hırsızlık süsü vermek için evdeki televizyon ve dizüstü bilgisayarı çaldığını iddia ettiği belirtildi.

Şüphelinin evden çaldığı televizyon ve dizüstü bilgisayarı uyuşturucu madde almak için sattığı ortaya çıktı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, çalıntı malları aldığı belirlenen C.A. da gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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