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Küçükçekmece'deki cinsel istismar davası: Pakistanlı şüphelinin 37 yıla kadar hapsi istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 17:33 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki Pakistan uyruklu Mohammad V.

Serpil KIRKESER/İSTANBUL(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki Pakistan uyruklu Mohammad V. ile ilgili
yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede şüpheli Mohammad V.'nin "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 37 yıla kadar hapsi istendi.

ŞÜPHELİ SUÇLAMAYI KABUL ETTİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 22 Nisan'da Küçükçekmece'de meydanda gelen olay şöyle oldu:
Olay günü saat 13.45-14.00 sıralarında Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katının arka kısmında 5 yaşındaki bir kız çocuğunun nitelikli cinsel istismara maruz kaldığının öğrenilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Mağdurun ve mağdurun yanında bulunan arkadaşlarının Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadelerine başvuruldu. Şüphelinin eşgal ve üzerinde bulunan kıyafetlerin bilgisini alarak harekete geçen Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yapmış oldukları kamera çalışmalarında olay yerini gösteren herhangi bir kamera kaydının olmadığını tespit etti. Ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin gidebileceği yöndeki sokaklara ait temin edilen tüm kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Polis, şüphelinin gidebileceği tüm sokakları araştırdığı sırada Kanarya Mahallesi'ne ait Martı Sokak'ta şüpheliyi gördü. Polisi gören şüpheli kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından polis, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüphelinin Pakistan uyruklu Mohammad V. olduğu belirlendi. Mağdur ve arkadaşları şüpheli Mohammad V.'yi kesin ve net teşhis etti. Şüpheli alınan ifadesinde suçlamayı kabul etti ve çıkarıldığı mahkemece 26 Nisan'da tutuklandı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Hazırlanan iddianamede şüphelinin cinsel saldırıyı gerçekleştirdiği ve cinsel amaçla mağduru hürriyetinden alıkoyduğu ifade edildi. İddianamede şüphelinin "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 22 yıldan 37 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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