KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ KARA ÇARŞAFLI SOYGUNCULAR YAKALANDI 

*13 KİŞİLİK GASP ÇETESİ TAMAMEN ÇÖKERTİLDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da kara çarşaf giyerek kuyumcu soymaya çalışan, banka ve döviz bürolarından yüklü miktarda para çekenleri takip ederek gasp etmeye çalışan 13 kişilik çete polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin iki olayda yanlışlıkla bankadan yüklü miktarda para çeken kişiler yerine bankamatikten para çeken iki kişiyi soymaya çalıştıkları ortaya çıktı. Her olaylarında silah kullanan çete üyelerinin Güngören'de bir mağduru iki ayağından vurarak yaraladıkları tespit edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE DE KARA ÇARŞAFLI SOYGUN GİRİŞİMİ

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda 26 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen olayda kara çarşaf giyen 3 kişi silahlı soygun teşebbüsünde bulunmuştu. Elindeki tabancayla kuyumcuya giren kara çarşaflı soyguncu kuyumcunun direnmesi üzerine yanında bulunan arkadaşlarıyla birlikte kaçmıştı. Şüpheliler kuyumcuya ateş açmış kuyumcu şans eseri yara almadan kurtulmuştu. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti.