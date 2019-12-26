HABER
  4. Küçükçekmece’deki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Küçükçekmece’deki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 23:55 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de sokak ortasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 şahıstan biri kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Küçükçekmece Halkalı Mahallesi Kasımpatı Sokak’ta, Aytaç B., Emre Taşkın ve Yusuf İ.

Küçükçekmece’deki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de sokak ortasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 şahıstan biri kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Küçükçekmece Halkalı Mahallesi Kasımpatı Sokak’ta, Aytaç B., Emre Taşkın ve Yusuf İ. arasında bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında tartışma çıkmış, tartışma sonrasında Aytaç B., belindeki silahı çekerek Emre Taşkın ile Yusuf İ.’ye sokak ortasında kurşun yağdırmıştı. Aytaç B. olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, yaralı Emre Taşkın ve Yusuf İ. ise hastaneye kaldırılmıştı. Emre Taşkın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu
Bolu Dağı’nda kar yağışı etkisini artırdıBolu Dağı’nda kar yağışı etkisini artırdı
Kırklareli’nde kaçak içki operasyonu: 9 gözaltıKırklareli’nde kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

26 Aralık 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları!

4 milyon TL'nin sahibi belli oldu

Akar ailesinin mutlu günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Akar ailesinin mutlu günü! Erdoğan nikah şahidi oldu

Adıyaman'ın Sincik, Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Burdur'da cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü facia! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.