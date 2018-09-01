Küçükçekmece'deki silahlı soygun

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de, PTT şubesinden silahlı soygun gerçekleştirdiği iddia edilen iki kardeş ile şüphelilere yardım ettiği öne sürülen zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki PTT şubesinde 17 Mayıs'ta kasadan yaklaşık 15 bin lira alarak kayıplara karışan yüzü maskeli iki soyguncunun yakalanması çalışmaları kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarını incelendi.

Şüphelilerin A.B. (25) ile kardeşi H.B. (17) olduğunu belirleyen polis, ev adreslerine yakın bir bölgede zanlıları yakaladı. Zanlılara soygun sırasında yardım ettiği belirlenen A.H.B. de polisin çalışması sonucu gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.B'nin soygun günü giydiği tişörtün, yakalandığında da üzerinde olduğu öğrenildi.

Bu arada, soygun PTT şubesinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, şubeye giren yüzleri maskeli ve silahlı şüphelilerin görevli personele silah doğrultması, bu sırada içerideki müşterileri de silahla tehdit eden zanlıların soygunu gerçekleştirdikten kaçması yer alıyor.

