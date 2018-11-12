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KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ YANGINDA BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 13:20 | Son Güncelleme

  Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Göktepe Sokak üzerindeki bir apartmandanın ikinci katında bulunan dairede 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Göktepe Sokak üzerindeki bir apartmandanın ikinci katında bulunan dairede 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri dairede bir kadın cesediyle karşılaştı. Yangın kontrol altına alınırken, polis ve itfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-olay yeri polis ekipleri
-İtfaiye ekipleri
-Genel ve detaylar

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