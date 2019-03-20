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Küçükçekmece’den Sıfır Atık Projesi’ne destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 11:58 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi Sıfır Atık Projesi’ne katkı sağlamak amacıyla “5 Poşet Getir, 1 File Götür, Geri Dönüşüm Başlasın” isimli kampanyayı başlattı.Küçükçekmece Belediyesi, Sıfır Atık projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.

Küçükçekmece Belediyesi Sıfır Atık Projesi’ne katkı sağlamak amacıyla “5 Poşet Getir, 1 File Götür, Geri Dönüşüm Başlasın” isimli kampanyayı başlattı.

Küçükçekmece Belediyesi, Sıfır Atık projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı’nda başlatılan kampanyaya Küçükçekmeceli kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Çarşıya 5 adet poşet getiren vatandaşlara, farklı renklerde pazar filesi veya ücretsiz bez çanta hediye ediliyor.

“Güzel bir yaklaşım”
Hünerli Eller Çarşısı’na evdeki naylon poşetlerini getiren Meziyet Ünaler isimli vatandaş, kampanyayı çok beğendiğini ifade ederek, “Özellikle çevrenin korunması, atıkların değerlendirilmesi konusunda duyarlı bir kişiyim. Bunu duyduğumda hemen geldim. Cam şişeleri, karton kutuları, plastikleri zaten ayrı toplarım. Benim ayrı koymam belki çok bir şey ifade etmez ama bir yerlerde ayrışacağını düşünüyorum. Aslında her yere atık kağıt, cam, plastik olarak ayrılmalı. Çok güzel bir yaklaşım. Teşekkür ederim. Belediyemizi tebrik ederim” diye konuştu.

“Başkan Karadeniz’e teşekkürler”
Hatice Çil ise Küçükçekmece Belediyesi’nin başlatmış olduğu kampanyayı desteklediğini ifade ederek, “Bir yerel yönetimin doğayı ve kadınlarımızı desteklemesi çok güzel. Sonsuz müteşekkiriz. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e çok teşekkür ederiz” dedi.

“5 poşete 1 file ya da bez çanta”
Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı Koordinatörü Gülsüm Özalp; “Küçükçekmece Belediyesi olarak, çevreye duyarlı projelerimize kayıtsız kalamıyoruz. Sıfır Atık Projesi kapsamında bir kampanyaya daha imza attık. Şimdiye dek, kadınlarımız bu projeye destek olmak için önemli çalışmalar yaptı. 5 poşet getirene bir bez çanta ya da file hediye ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu kampanyadan faydalanmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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