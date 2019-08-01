Küçükçekmeceli çocuklar, bedensel söz haklarını öğreniyor

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Bedensel Söz Hakkı Atölyesi’ne 850 öğrenci katıldı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Bedensel Söz Hakkı Atölyesi ile istismarla mücadelede çocuklar için örnek bir eğitim modülü uyarlandı. Çocukların bedensel söz haklarını tanıdığı ve bu hakların saygı gördüğü toplumsal bir yaklaşımı yaygınlaştırmayı hedefleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Küçükçekmece Belediyesi bünyesindeki 10 Bilgi Evi’nde ‘Çocuğun Bedensel Söz Hakları Atölyesi’ düzenledi. 5 haftalık programda, çocuklarla; bedensel söz hakkı, onay kavramı ve katılım bilinci ve farkındalık çalışmaları yapıldı. 7- 13 yaş aralığında toplam 850 öğrencinin katıldığı atölyede onay kavramı, ihmal ve istismar kavramları, hayır deme becerisi edinme konularında bilgilendirmeler, video gösterimleri, drama çalışması ve oyunlar eşliğinde bedensel söz hakkına dikkat çekildi.

“Şiddet ve istismara karşı çalışmalarımız sürecek”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi “Cinsel istismarı önlenebilir bir sorun olarak görüyorum ve bununla mücadelede hepimizin sorumlulukları olduğunun farkındayım. Bedensel söz hakkı ve mahremiyet kavramlarının, çocuklara aktarılacağı çalışmalara ağırlık verilmesi, bu yönde eğitimlerin artırılması her geçen gün daha da önem kazanıyor. Türkiye’de yılda ortalama 8 bin çocuk cinsel istismara maruz kalıyor. Bizler için bir çocuk da aynı, 8 bin çocuk da aynı, Burada önemli olan sorunun tespitine ve koruma sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. Bu konuda Küçükçekmece Belediyesi olarak farkındalık çalışmalarımız devam edecek” dedi.