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Küçükçekmeceli öğrencilere yaya geçiş üstünlüğü eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 12:17 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi, öğrencilere Trafik Kanunu’nda yapılan yaya geçiş üstünlüğü değişikliği ile ilgili uygulamalı eğitim verdi.Küçükçekmece Belediyesi, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklik ile ilgili uygulamalı eğitim ve seminer düzenledi.

Küçükçekmeceli öğrencilere yaya geçiş üstünlüğü eğitimi

Küçükçekmece Belediyesi, öğrencilere Trafik Kanunu’nda yapılan yaya geçiş üstünlüğü değişikliği ile ilgili uygulamalı eğitim verdi.
Küçükçekmece Belediyesi, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklik ile ilgili uygulamalı eğitim ve seminer düzenledi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74. maddesinde yapılan değişiklik uygulamalı olarak öğrencilere tanıtıldı.
Hem Teorik Hem Pratik Eğitim
Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Mustafa Eravutmuş Ortaokulu öğrencilerine (55 öğrenci) yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanarak, yaya geçitlerini nasıl kullanmaları gerektiği anlatıldı.
Eğitim sırasında mevcut dersliklerde yazılı ve görsel materyaller kullanılarak; trafikte yaya nedir, yayalar hangi kurallara uymalı ve nelere dikkat etmeli vb. konuların üzerinde duruldu. Daha sonra eğitim parkurunda trafik ışıkları, yaya geçidi, kavşak ve köşe başlarında karşıdan karşıya geçiş kuralları uygulamalı olarak gösterildi. Eğitim öğretim yılı boyunca Yaya Öncelikli Trafik yılı ile ilgili uygulamalı eğitimler devam edecek.

Küçükçekmeceli öğrencilere yaya geçiş üstünlüğü eğitimi

Küçükçekmeceli öğrencilere yaya geçiş üstünlüğü eğitimi

Küçükçekmeceli öğrencilere yaya geçiş üstünlüğü eğitimi

Küçükçekmeceli öğrencilere yaya geçiş üstünlüğü eğitimi

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