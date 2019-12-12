Küçükçekmecelilere SMS şoku

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi'nden gece saatlerinde cep telefonlarına gönderilen İngilizce argo SMS mesaj vatandaşlarda şaşkınlık yarattı. Vatandaşlar gelen İngilizce mesaja anlam veremezken, belediyeden "Kurumumuzun dışarıdan aldığı SMS hizmeti kapsamında yaşanan bir olumsuzluk olmuştur" şeklinde açıklama yapıldı.

Küçükçekmece Belediyesi'nden gece saatlerinde binlerce vatandaşa İngilizce argo içerikli SMS gönderildi. Mesaja anlam veremeyen bir çok vatandaştan ise internetten yazılan mesajın anlamını araştırırken, mesajın sonunda 'hacklendiniz' ifadesinin yer alması ise bazı vatandaşları tedirgin etti. Belediyenin SMS hizmeti aldığı kurumun siber saldırıya maruz kaldığı öğrenildi.

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Mesaja anlam vermediklerini ve şaşırdıklarını söyleyen vatandaşlardan Ahmet Altuntaş isimli bir esnaf , "Böyle bir mesaj geldi. Küfürlü argo. Şaşkınlık içinde baktık okuduk. Anlam veremedim ama hacklendiği durumu var. Belediyenin art niyetli olduğunu düşünmüyorum ama bir anlam veremedim. Araştırsınlar. Ne kadar hacklense de küfürlü bir mesajın belediyeden geliyorsa araştırmalarını isterdim" diye konuştu.