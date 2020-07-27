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Küçükçemece’de ‘kız kaçma’ kavgasında sokak savaş alanına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2020 11:03 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de, ‘kız kaçma’ kavgasında mahalle savaş alanına döndü. Kızlarının kaçtığı ailenin evini basan zanlılar, camları kırdı, rast gele ateş açtı. Polis, havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Küçükçemece’de ‘kız kaçma’ kavgasında sokak savaş alanına döndü

Olay, dün akşam saat 21.15 sularında Küçükçemece Kanarya Mahallesi Akbaba sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oturan bir aile altı ay önce oğulları için kız istedi ancak kızın akrabaları evliliği kabul etmedi. Aradan geçen ayların ardında genç kız, kendi isteğiyle Küçükçekmece’de oturan ailenin yanına geldi.

Duruma sinirlenen genç kızın akrabaları, silah ve sopalarla Küçükçekece’deki ailenin evini bastı.

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MERMİLER BALKONDA DERS ÇALIŞAN KIZIN YANINA İSABET ETTİ

Baskında saldırganlar, önce yanlarındaki silahlarla havaya ateş açtı. Daha sonra binaya girerek sopalarla bina kapısının camlarını kırdı. Açılan ateş sonucu bir dairenin balkonuna isabet etti. Bu sırada balkonda ders çalışan bir kız da yere yatarak bağırmaya başladı.

SALDIRGANLARA SANDALYE VE EŞYA ATMAYA BAŞLADILAR

Baskın yapılan dairede bulunanlar, saldırganların üzerine sandalye ve taş atmaya başladı. Daha sonra ailenin mahalledeki diğer akrabaları saldırganları kovalamak için ellerine aldıkları sopalarla sokağa döküldü.

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POLİS KALABALIĞI DAĞITMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri, silahlı ve elleri sopalı olan kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.

Kalabalığın sakinleşmesinin ardından polis olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından ifadelerine başvurmak için kızın kaçtığı aileden bazı şahısları karakola götürdü. Saldırganların yakalanması için ise geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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