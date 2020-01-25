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Küçükçemece’de iş yerinde tüp patladı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 08:45 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de, bir börekçide tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Küçükçekmece’de, bir börekçide tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Yüzünde ve vücudunun üst kısmında yanma meydana gelen iş yeri çalışanı hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 07.20 sularında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Florya Caddesi üzerindeki bir börekçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen Yunus K., tüpü yakmasının ardından henüz bilinmeyen bir nedenle tüpte patlama meydana geldi. Patlama sonucu iş yeri çalışanı Yunus K., yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı.

Patlama nedeniyle iş yerinin camları kırılarak kaldırılma fırladı. Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarıyla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Namaza gittiği sırada patlama sesini duyduğunu belirten mahalle sakini Selahattin poyraz, “Kapıdan çıkarken bir patlama oldu. koştum geldim camlar dışarıda. İçeride çocuk feryat ediyordu, buradan yukarısı eli ayağı yanmıştı. O anda ilk müdahalenin ardından 112’yi aradık, geldi, aldı. Bir kişi vardı, başka kimse yoktu” diye konuştu.

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