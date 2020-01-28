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Küçükçemece'de kediye şiddet uygulayan kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 23:55 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu: - "Kamera görüntülerinden şahıs tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Bu menfur olayı kınıyorum. Can dostlarımızın yanındayız"

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de kediye şiddet uyguladığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bir sitenin bahçesinde, bir kişinin kediye eziyet ettiği görüntüler üzerine çalışma başlatılmış ve kamera görüntülerinden şahıs tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Şüpheli U.B. hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu menfur olayı kınıyorum. Can dostlarımızın yanındayız."

Bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin bahçedeki kediyi kucağına alıp bir süre sevdikten sonra kediye şiddet uyguladığı tespit edilmişti.

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