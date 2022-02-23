Küçükken evde kedi ve köpek beslenmesi alerji riskini azaltıyor

Çocuklarının hayvanlara alerjik reaksiyonlar göstereceğinden korkan anne ve babalar evde hayvan beslemeye karşı çıkıyorlar. Ancak yapılan araştırmalara göre 7-9 yaş arası çocuklarda alerjik hastalıkların sıklığının, bebeklikten itibaren evcil hayvan sayısının artmasıyla orantılı bir şekilde azaldığını ortaya koyuyor. 1 yaşına gelmeden kedi veya köpek beslemeye başlayan çocuklarda alerjik reaksiyonlar çok daha az görülüyor. Alerji Uzmanı ve Alerji, Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay; Evde erken yaşta kedi ve köpek beslemenin ileride astım, alerjik nezle gibi hastalıkların gelişme riskini azaltacağını söyledi.

KEDİ VE KÖPEK BESLEYEREK ASTIM VE ALERJİK HASTALIKLARIN GELİŞİMİ AZALIYOR

Prof. Dr. Ahmet Akçay konu ile ilgili yaptığı açıklamada; ‘Evcil hayvan beslemekten kaynaklanan alerjiden koruyucu bir etkinin varlığı, immünolojik verilerle de desteklenmektedir. Prensip olarak, iki farklı mekanizmanın evcil hayvan beslemenin koruyucu etkisine katkıda bulunabileceği belirtilmiştir. Birincisi, ilgili türden çok miktarda alerjen içeren kedi veya köpek tüyüne maruz kalma, alerjenlere karşı yüksek doz klinik toleransı indükleyebilir ve bunun sonucunda kedi ve köpek alerjisi riskini azaltabilir. Birçok çalışmada çocukların bir yaşına gelmeden evde evcil hayvan beslenmesi evcil hayvana alerjik hastalıkların gelişme riskini azalttığını göstermiştir.

EVCİL HAYVANLA YAŞAMAK BAĞIŞIKLIĞI DÜZENLİYOR

İkincisi, evcil hayvanların birlikte yaşaması, çocukta bağışıklık gelişimi üzerinde geniş bir değiştirici etki sağlayan mikroplar veya diğer bağışıklık düzenleyici faktörlerle bir “mini çiftlik” ortamı sağlayabilir ve bu da yalnızca evcil hayvanın kendisine değil, aynı zamanda besinlere ve hava yolu alerjenlerine de toleransa yol açar. Bağırsak florası faydalı mikropların egemen olduğu bir floraya sahip olarak bağırsak geçirgenliğini azaltmakta ve bunun sonucu da besin alerjisi, astım ve diğer alerjik hastalıkların gelişimini de azaltabilmektedir’ dedi.



