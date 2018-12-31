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KÜÇÜKKÖY TARAFTARININ ÖLDÜĞÜ OLAYLARLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 11:28 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: İSTANBUL DHA İstanbul Süper Amatör Lig 6.

Haber-Kamera: İSTANBUL DHA
İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, hayatını kaybetti. Yaralanan taraftarın hayatını kaybettiği haberi stada ulaştıktan sonra çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Çıkan olaylarla ilgili sosyal medyada yeni görüntüler ortaya çıktı.

EK GÖRÜNTÜ
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-Cep telefonu görüntüsü
-Olaylardan görüntü

Geçilen görüntüler
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-Kavga anı
-Maçın oynandığı stadyum önünden görüntüler
-Stadyum önünde bekleyenler
-Görgü tanığı ile röportaj
-Yücel'in fotoğrafı
-Adli Tıp önünde bekleyen TOMA
-Bekleyen polisler
-Kapı önünde bekleyen yakınları
-Genel ve detaylar

30.12.2018 - 17.32 Haber Kodu : 181230131
30.12.2018 - 18.16 Haber Kodu : 181230141
30.12.2018 - 20.33 Haber Kodu : 181230157

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