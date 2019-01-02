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Küçükköyspor taraftarının öldürülmesi : 12 kişi adliyeye sevk edildi 

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 18:00 | Son Güncelleme

KÜÇÜKKÖYSPOR taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in öldürülmesiyle ilgili olarak 3'ü çocuk 12 kişi adliyeye sevkedildi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA) KÜÇÜKKÖYSPOR taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in öldürülmesiyle ilgili olarak 3'ü çocuk 12 kişi adliyeye sevkedildi. Şüphelilerin olay sonrası belirgin kıyafetlerini arkadaşlarıyla değiştirdikleri hatta bazılarını ise stadın tuvaletine sakladıkları öğrenildi.

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında geçtiğimiz hafta sonu oynanması beklenen maç öncesi çıkan kavgada bıçakla yaralandıktan sonra hayatını kaybeden Küçükköy taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3'ü çocuk 12 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 3 kişi Çocuk Şube Müdürlüğü'nden, 9 kişi ise Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılarak adliyeye sevkedildi.

Emniyetteki sorgularının ardından Şişli Hamidiye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedilen 12 kişiden bazılarının olay sırasında üzerinde bulunan kıyafetleri, stadda bulunan arkadaşlarıyla değiştirdikleri hatta bazılarının ise üzerindeki mont, şapka gibi belirgin şeyleri de stad tuvaletine sakladıkları öğrenildi.

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