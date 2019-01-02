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KÜÇÜKKÖYSPOR TARAFTARININ ÖLDÜRÜLMESİ: 5 KİŞİ TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 23:52 | Son Güncelleme

Küçükköyspor taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in öldürülmesiyle ilgili olarak adliyeye sevk edilen 12 kişiden 7'si tutuklandı  İstanbul Süper Amatör Lig 6.

Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA)
Küçükköyspor taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in öldürülmesiyle ilgili olarak adliyeye sevk edilen 12 kişiden 7'si tutuklandı
İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında geçtiğimiz hafta sonu oynanması beklenen maç öncesi çıkan kavgada, Küçükköyspor taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in bıçakla yaralandıktan sonra hayatını kaybetmesi ile F.Ş. ile B.K.'nin yaralanması olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3'ü çocuk 12 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından Şişli Hamidiye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 12 kişiden bazılarının olay sırasında üzerinde bulunan kıyafetleri, statta bulunan arkadaşlarıyla değiştirdikleri hatta bazılarının ise üzerindeki mont, şapka gibi belirgin şeyleri de stat tuvaletine sakladıkları öğrenildi.
Sorguları tamamlanan 3 kişi Çocuk Şube Müdürlüğü'nden, 9 kişi ise Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılarak adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nden sevk edilen şüphelilerden C. Z., E. D., N. A., M. B. ve S. B. ile Bayrampaşa Çocuk Büro Amirliği'nden gönderilen B. H. ve K. S. Ö. çıkarıldıkları 3 Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Metris Cezaevine konuldu. M. B., S. K., A. K., E. Y. ile E.S. adlı çocuk ise, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin adliyeye gönderilmesi

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