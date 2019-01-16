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Küçükkuyu'da minibüsçüler kontak kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 17:00 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde minibüs sürücüleri, yolcu indirme noktalarına gelen kısıtlamaya kontak kapatarak tepki gösterdi.

Küçükkuyu'da minibüsçüler kontak kapattı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde minibüs sürücüleri, yolcu indirme noktalarına gelen kısıtlamaya kontak kapatarak tepki gösterdi. Minibüsçülere vatandaşlar da destek verdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'nın, Edremit-Küçükkuyu arasındaki 36 kilometrelik mesafede sadece 3 noktada yolcu indirme kararı, Küçükkuyu beldesindeki minibüsçülerin tepkisini çekti. Karar öncesinde Küçükkuyu-Edremit arasında yolcunun istediği her durakta durabilen minibüsçüler, kontak kapatarak karara tepki gösterdi. Minibüsçülere vatandaşlar da destek verdi.
S.S. 24 No’lu Küçükkuyu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Cengiz Bilgin, minibüsçülerle birlikte yaptığı açıklamada karara tepki göstererek, "Bu karar Küçükkuyu halkına yapılmış bir hakarettir. Minibüslere otobüs muamelesi yapılmaktadır. Küçükkuyu’dan minibüse binen bir yolcu Narlı altına gitmek isterse Narlı altında inemeyecek. Altınoluk terminalde inip başka bir minibüse binip tekrar Narlı'ya gelecek. Bu nasıl bir karar, bunun neresi adil. Olayın mantıklı bir şekilde çözülmesini istiyoruz. Biz yolcumuzu istediği yerde indirelim istiyoruz. Ayrıca Kadıköy yan yolunu kullanıp Erdemi girişindeki Akçay Caddesi üzerindeki okul ve kurumlara yolcumuzu bırakıp garaja girelim. Dönüşte de aynı güzergah üzerinden Küçükkuyu yolcusunu alarak vatandaşın ulaşımını sağlayalım istiyoruz" dedi.

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Küçükkuyu'da minibüsçüler kontak kapattı

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