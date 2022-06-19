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Küçükten büyüğe bayt sıralaması: Bayt ölçü birimleri nelerdir

19.06.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayarlarda saklama alanlarına yüklediğimiz veriler çeşitli boyutlara sahiptir. Bu boyutlar kendi içlerinde çeşitli değerler alır. Bu ölçü birimleri bayt olarak adlandırılır ve küçükten büyüğe doğru değer alır.

Teknoloji alanında yaşanan gelişmelerden en çok bilgisayarlar etkileniyor. Kendini sürekli yenileyen teknoloji beraberinde insan hayatına yeni kavramlar getiriyor. Bu kavramlardan biri de bilgisayardaki verilen depolandığı alanların ölçü birimleridir. Bayt ölçü birimleri olarak adlandırılan bu alanlar çeşitli boyutlara sahiptir.
Özellikle internet bağlantı hızındaki artış, istenilen filmleri bilgisayara indirmek yerine internet ortamından izlenmesine imkan sağlıyor. İnternet hızı, bilgisayar RAM ya da sabit disk kapasitesi ve kullanılan harici disklerin kapasiteleri ifade edilirken kullanılan terimler arasında, Kilobayt, Gigabayt ve Terabayt gibi terimler dikkat çekiyor.
Depolama alanları bilgisayarda kullanılan verilerin saklanmasında önemli bir yere sahiptir. Bir alanın ne kadar büyüklükteki bir veriyi saklayabileceği ise ölçü birimleri ile ifade edilir. Ölçü birimleri kendi içlerinde boyutlarına göre kategorilere ayrılır. Bilgisayardaki en küçük kapasite ölçü birimi ise BİT ölçü birimidir. Bit, 1 ya da 0 olmak üzere sadece 2 değer alabilir.
Bir bilgisayar 8 bit bir araya geldiğinde pek çok bilgiyi yığınlar halinde toplayabilme kapasitesine sahiptir. 8 bit bir araya geldiğinde 1 Bayt’ı oluşturur. Byte bir karakter bir harf, rakam ya da sembol olarak karşılık bulur. Küçükten büyüğe bayt sıralaması - Kilobayt (KB) - Megabayt (MB) - Gigabayt (GB) - Terabayt (TB) - Petabayt (PB) - Eksabayt (EB) - Zettabayt (ZB) - Yottabayt (YB) olarak sıralanır.

Büyüklük Sıralaması Nasıl Olur?

Teknoloji kullanımında sürekli karşı karşıya kalınan ölçü birimleri sıralamasını anlayabilmek zaman zaman zor olabiliyor. Bayt değerleri değiştikçe hesaplama da zorlaşabiliyor. Zorlanmanın en büyük sebebi ise teknoloji ile çok ilgisi olmayan kişilerin, kavramları yabancı görmesidir.
Sıralaması çok da zor olmayan bayt ölçü birimleri sıralaması küçükten büyüğe olacak şekilde sıralanır ve değer alır. Depolama birimleri küçükten büyüğe şu şekilde sıralanır.

  • Bayt
  • Kilobayt
  • Megabayt
  • Gigabayt
  • Terabayt
  • Petabayt
  • Exabayt
  • Zettabayt
  • Yottabayt
    Her birim değeri dosyanın kapasitesi hakkında bilgi verir. Kullanıcılar hesaplamaları her birinin aldığı değerlere göre yapabilir.

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