HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Küçükyumuk Ailesi de Doğanlar’daki enkazın altında

Küçükyumuk Ailesi de Doğanlar’daki enkazın altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 14:41 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkılan Mansuroğlu Mahallesi’ndeki Doğanlar Apartmanı’nda yaşayan Küçükyumuk Ailesinden henüz haber alınamadı.17 binanın yıkılmasına ve onlarca binayı hasara uğratan depremin ardından enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Küçükyumuk Ailesi de Doğanlar’daki enkazın altında

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkılan Mansuroğlu Mahallesi’ndeki Doğanlar Apartmanı’nda yaşayan Küçükyumuk Ailesinden henüz haber alınamadı.
17 binanın yıkılmasına ve onlarca binayı hasara uğratan depremin ardından enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin yoğun olarak çalıştığı Mansuroğlu Mahallesi’ndeki Doğanlar Apartmanı enkazından yaralılar çıkarılmaya devam ediyor. Aynı binanın 5. katında yaşadıkları öğrenilen Küçükyumuk Ailesi ise göçük altında. Mert Küçükyumuk ve Eda Küçükyumuk çifti ile küçük çocukları Ateş’ten henüz bir haber alınamadı.

Küçükyumuk Ailesi de Doğanlar’daki enkazın altında

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi
Enkaz altındaki bir vatandaşa daha ulaşıldı! O anlar böyle görüntülendi Enkaz altındaki bir vatandaşa daha ulaşıldı! O anlar böyle görüntülendi
KPSS ön lisans sınavı ne zaman?KPSS ön lisans sınavı ne zaman?
En Çok Okunan Haberler
Star TV'den İbo Show kararı!
Star TV'den İbo Show kararı!
Resmen mucize: Saatler sonra kurtarıldılar
Resmen mucize: Saatler sonra kurtarıldılar
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
Şiddetli depremin vurduğu İzmir için korkutan uyarı
Şiddetli depremin vurduğu İzmir için korkutan uyarı
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
Diğer Haberler
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Enkaz altındaki bir vatandaşa daha ulaşıldı! O anlar böyle görüntülendi
Enkaz altındaki bir vatandaşa daha ulaşıldı! O anlar böyle görüntülendi
Deprem sonrası vatandaşların kaldığı çadır kentler havadan görüntülendi
Depremzedeler burada kalıyor
İzmir Valisi duyurdu! 6 ilçede Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu
İzmir Valisi duyurdu! 6 ilçede Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu
AFAD'dan İzmir açıklaması: Depremzedeler için gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var
'Gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var'
İzmir’i yıkan depremin ardından en acı bekleyiş
En acı bekleyiş...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.