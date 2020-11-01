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Küçükyumuk ailesinden acı haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 22:00 | Son Güncelleme

İzmir’deki büyük depremde enkaz altından çıkarılan aileden geriye çocuklarıyla çekilmiş mutlu fotoğraf karesi kaldı.

İzmir’deki büyük depremde enkaz altından çıkarılan aileden geriye çocuklarıyla çekilmiş mutlu fotoğraf karesi kaldı. Doğanlar Apartmanından akşam saatlerinde çıkarılan kişilerin Küçükyumuk ailesinden baba Mert, anne Eda ve 2 yaşındaki çocukları Ateş olduğu öğrenildi.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 55. saat geride kaldı. Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanında arama kurtarma ekipleri gece saatlerinde de devam ettiği çalışmalarda 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cesedine ulaşılan 3 kişinin aynı aileden Mert Küçükyumuk ile eşi Eda Küçükyumuk ve 2 yaşındaki çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu öğrenildi. Aileden ise sadece geriye çocukları minik Ateş ile çekilmiş mutlu aile fotoğrafı kaldı.
Halen enkaz altında 6 kişinin kaldığı tahmin edilirken, ekipler çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Öte yandan enkaz altında kalan bir ticari araç da çıkarılarak vinç yardımıyla çekici kamyona yüklendi. Enkazda yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi.

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