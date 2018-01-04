Küçüldükçe büyüdüm
Pelin Öztekin, 4 yıl önce mide ameliyatıyla başlayan zayıflama sürecini anlattı: “Toplam 90 kilo verdim. Şimdi ikinci Pelin’i yaşıyorum.”
Pelin Öztekin, BeStyle dergisinin Wedding eki için objektif karşısına geçti.
Küçüldükçe büyüdüm
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Dergiye röportaj da veren oyuncu, zayıflama süreci hakkında şunları söyledi:
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“Aslında hiç aklımda olmayan bir değişimdi bu. Çünkü ben kiloluyken de mutlu olan biriydim.
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Ta ki 27 yaşında bir sabah uyanıp güne 5 tane ilaçla başladığımı fark edinceye kadar.
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Tiroit, insülin direnci, gizli şeker, hormon düzenleyici derken ‘Daha 27’de bu, ya sonrası?’ dedim kendime.
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Artık kilomda durdurulamaz bir yükseliş vardı ve bir yola girdim. Şimdi ikinci Pelin’i yaşıyorum. 27 yılı yaşayan Pelin’le bu Pelin çok farklı. Çünkü küçüldükçe büyüdüm. Mide ameliyatım, bu süre içinde verdiğim 90 kilonun sadece 55-60 kilosuna yardımcı oldu. Kalan 30 kiloyu ‘Hadi kızım bunu da yaparsın’ motivesi ve sporu bir yaşam tarzı haline getirerek verdim. Bu yaz sonunda da operasyon geçirerek karın ve basen bölgemde, zayıflama sonrası sarkan kısımlardan kurtuldum.”
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