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Kudlow: “Ekonomi Her Yerde Çok Kötü Aşamada”

03.05.2020 21:10 | Son Güncelleme

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow “Ekonominin her yerde çok kötü, daralan, muazzam zorlukta olduğunu biliyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Herhangi bir şeyi kabul etmek veya etmemek istemiyorum. Kongre’nin ileri gelenleriyle tartışma aşamasındayız” dedi

Kudlow: “Ekonomi Her Yerde Çok Kötü Aşamada”

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, “Ekonominin her yerde çok kötü, daralan, muazzam zorlukta bir aşamada olduğunu biliyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Herhangi bir şeyi kabul etmek veya etmemek istemiyorum. Kongre’nin ileri gelenleriyle tartışma aşamasındayız” dedi.

Kudlow, bu sözleriyle yeni ekonomik paket tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuş oldu.

Beyaz Saray ekonomi danışmanı muhtemel pakette eyaletlere ya da yerel yönetimlere kaynak aktarılmasını da dışlamadığını belirtti.

Konu uzun süredir Amerikan kamuoyunun gündeminde. Kabul edilen 4. Pakette yer alması planlanan eyaletler ve yerel yönetimlere kaynak aktarılması Cumhuriyetçiler’in itirazı üzerine pakette yer almamıştı.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell daha önce eyaletlerin iflas edebileceğini söyleyerek tepki çekmişti.

Birçok eyalet valisi McConnll’a tepki göstermişti.

Son 6 hafta içinde ülkede 30 milyon kişi işsiz kalmış durumda.

Başkan Donald Trump’ın bazı danışmanları yeni bir pakete gerek olup olmadığını sorguluyor.

Kudlow da yeni adımlar atmadan önce şu ana kadar çıkarılan paketlerin sonucunu görmek gerektiğini kaydediyor. Kudlow’a göre önümüzdeki birkaç hafta içinde neler yapılması gerektiği netleşecek.

Larry Kudlow, gelişmelere göre küçük işletmelere sağlanan kaynağın arttırılabileceğini de söyledi.

Kısa süre önce küçük işletmelere yönelik yaklaşık 500 milyar dolarlık paket kabul edilmişti.

Mart ayında kabul edilen 2.2 trilyon dolarlık rekor pakette küçük işletmelere ayrılan kaynağın kısa sürede tükenmesi üzerine yeni paket kabul edilmişti.

Yaklaşık 500 milyar dolarlık pakette ayrıca hastaneler için 75 milyar dolar, testler için de 25 milyar dolar ayrılmıştı.

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