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Kritik açıklama: İki ülke de zarar görecek

13.05.2019 08:59 | Son Güncelleme

Beyaz Saray ekonomi danışman Larry Kudlow Fox News’a yaptığı açıklamada Amerika’yla Çin arasında artan ticaret savaşından her iki ülkenin de zarar göreceğini belirtti.

Kritik açıklama: İki ülke de zarar görecek

Kudlow, Amerika’da belki de en fazla yükü hissedecek olanların Çin’e soya, mısır ve buğday satan çiftçiler olduğunu kaydetti. Kudlow bununla birlikte Trump yönetiminin daha önce çiftçilere yardım ettiğini hatırlattı ve rakamlara göre bunu yapmak zorunda kalırlarsa gene yapacaklarını söyledi.

Trump Cuma günü 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10’luk vergi dilimini yüzde 25’e çıkarmıştı. Trump yönetimi 300 milyar dolar değerinde Çin ürününe daha ek vergi uygulamayı planlıyor. Kudlow, vergilerin hissedilmesinin ayları bulabileceğini kaydediyor.

Çin daha önce 110 milyar dolar değerinde Amerikan ürününe vergi uygulamıştı. Ancak son gelişmelerin ardından nasıl bir karşılık vereceği merak konusu.

İki ülke arasında ticaret görüşmeleri Pekin ve Washington’da aylardır devam ediyordu. Ancak Cuma günü Washington’da yapılan görüşmelerde bir ilerleme sağlanamadı.

Kudlow Çin’le görüşmelerin devam edeceğini de söyledi.

Kudlow ayrıca Amerika Başkanı Donald Trump’la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in konuyu muhtemelen Haziran ayının sonunda Japonya’da yapılacak G-20 zirvesinde ele alacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ticaret savaşı Larry Kudlow ABD çin

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