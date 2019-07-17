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Kudüs bağlantılı hacca gidecek kafile yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 12:18 | Son Güncelleme

Özel bir turizm şirketinin organize ettiği Kudüs bağlantılı hac turunda yer alan kafile, İstanbul Havalimanı'ndan dualarla yolcu edildi - İkram ve Ekrem Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Özkaymaz: -"Kudüs'e değer veriyoruz. Kudüs'ten hiçbir ücret almıyoruz. Yeter ki mümin kardeşlerimiz, Kudüs üzerinden hacca gitsin." - Hacı adaylarından Halit Ateş: -"Kudüs'e gitmeyi özellikle çok istiyordum. Bu sefer, bizim açımızdan bir piyango oldu."

İSTANBUL (AA) - Özel bir turizm şirketinin organize ettiği Kudüs bağlantılı hac turunda yer alan kafiledeki 42 hacı adayı İstanbul Havalimanı'ndan dualarla uğurlandı.

Kutsal topraklara hac ibadeti için gidecek vatandaşlardan isteyenlerin katıldığı, Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Kudüs'ü ziyaret edecek kafile, tarifeli uçakla Ürdün'ün başkenti Amman aktarmalı yola çıktı.

Uçuş öncesi İstanbul Havalimanı'nda bir araya gelen 42 hacı adayının uğurlanma töreninde Kuran-ı Kerim okundu.

Törende konuşan İkram ve Ekrem Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Özkaymaz, Kudüs üzerinden hac organizasyonunun 1967'den 2015'a kadar yapılamadığını, dört sene önce yeniden başlatıldığını ifade ederek, katılım bu sene düşük olduğu için üzüntülü olduğunu söyledi.

Hac ibadeti yapacak vatandaşlardan Kudüs bağlantısı için ek bir ücret almadıklarını kaydeden Özkaymaz, "Götürdüğümüz takriben 1.500'e yakın hacı adayının da Kudüs üzerinden gitmesini isterdik. Kudüs'e değer veriyoruz. Kudüs'ten hiçbir ücret almıyoruz. Yeter ki mümin kardeşlerimiz, Kudüs üzerinden hacca gitsin." diye konuştu.

Turizm şirketinin genel müdürü İbrahim Çetin de "Yıllarca ecdadımızın mahrum bırakmadığı, şu anda yetim kalan Kudüs'e, ibadet maksadıyla yola çıkmış, Allah'ın farz kıldığı bir ibadeti yerine getirmek için Mekke ve Medine'ye giderken yetim ve mahzun olan Kudüs'e gitmeye niyet etmiş 42 Allah misafiri ve dostunu huzurlarınızda tebrik ediyorum." dedi.

Törene katılan İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, uzun süreden sonra yapılan organizasyonun Müslümanlar için çok önemli olduğunu söyledi. Döngeloğlu, birçok vatandaşın bu turlara katılmaya başladığına değinerek, "Bir haccın içine hem Mescid-i Aksa'yı, hem Medine'yi hem de Mescid-i Haram'ı, Kabe'yi bir hac içinde ziyaret etmek çok anlamlı, feyizlidir." dedi.

- "Ben 10 sene haccı bekledim"

Hacı adaylarından Halit Ateş ise Kudüs'ü ziyaret etmenin kendileri için artı bir kazanç olduğunu dile getirerek, "Kutsal topraklar her zaman gidebileceğimiz bir yer değil. Ben 10 sene haccı bekledim. Allah bekleyenlere sabır versin. En kısa zamanda gitmek nasip etsin. Kudüs'e gitmeyi özellikle çok istiyordum. Bu sefer, bizim açımızdan bir piyango oldu." ifadelerini kullandı.

Hacı adaylarından İsmail Çevik ise daha önce bu organizasyonla hacca gidenlerin memnun kaldığını, ilk kez hacca gideceği için heyecanlı olduğunu belirtti.

Çevik, Türkiye'de insanların genelde bir defa hacca gidebildiğine dikkat çekerek, "İnşallah güzel bir hac seyahati olacak. İlk önce Kudüs olması ayrıca güzel. Bütün kutsal mekanları, Allah nasip ederse, Kudüs, Medine ve Mekke'yi dolaşıp geleceğiz." şeklinde konuştu.

Törende ilahiyatçı Döngeloğlu'nun duası sırasında bazı hacı adayı ve yakınlarının gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Hacı adaylarına sefere çıkmadan kırmızı gül takdim edildi.

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Ekrem Özkaymaz istanbul havalimanı Kudüs bağlantılı hac Mescid-i Aksa

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