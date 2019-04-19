İSTANBUL (AA) - Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD) Başkanı Taner Yüncüoğlu, "Hepimiz Meryemiz" projesine ilişkin "Bu kampanyamız bir kez daha gösterdi ki, Kudüs bizi birleştiriyor, sağlamlaştırıyor, eğitiyor. Zalimleri esas korkutan da Müslümanların birlikteliğidir." dedi.
UKEAD'ın "Hepimiz Meryemiz" projesi kapsamında, "Uluslararası Kudüslü Kadına Destek Programı" gerçekleştirildi.
Yüncüoğlu ve Başkan Yardımcısı Ayşegül Bayıcı'nın ev sahipliği yaptığı toplantıya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, AK Parti milletvekilleri Hasan Turan ile Ravza Kavakcı Kan, Türkiye'nin Katar Büyükelçisi Fikret Özer, Malezya Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hajjah Fuziah Binti Salih ile Uluslararası Müslüman Kadınlar Birliği Başkanı Dr. Samiye Rahil Kazi de katıldı.
Hafız Abdullah Özkan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Yüncüoğlu, birçok problemin, savaşın ve acının sebebinin işgal altındaki Filistin, Kudüs, Mescid-i Aksa olduğunu söyledi.
Problemlerin çözümü için adım atılması gerektiğini belirten Yüncüoğlu, şöyle devam etti:
"Bu adım için biraya gelmek bile çok önemli ve değerli. UKEAD 2017'de kuruldu. Amacımız Kudüs'ü ve mübarek Mescid-i Aksa'yı tanıtmak amacıyla eğitim ve kültür projelerine imza atmaktır. Her biri kendi alanında yetenekli isimlerle birlikte yola çıkan UKEAD, bugüne kadar Kudüs'ün farkındalığını ortaya koymak üzere adımlar atmıştır. Bu senenin başından itibaren başlattığımız ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran 'Hepimiz Meryemiz' kampanyamız oluştu. Bu kampanyamız bir kez daha gösterdi ki, Kudüs bizi birleştiriyor, sağlamlaştırıyor, eğitiyor. Buna ihtiyacımız var. Türkiye'deki birbirinden değerli kuruluşlarla ortak hareket etmenin gücüne, bereketine ve lezzetine inanıyoruz. Zalimleri esas korkutan da Müslümanların birlikteliğidir. Bunu asla unutmayalım."
- "Mücadele bu topraklardan başlayıp tüm dünyaya ulaşıyor"
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Kudüs için canını vermeye hazır milyarlarca insan olduğunu ancak bu çoğunluğa ve gönüldaşlığa rağmen üzgün ve yorgun olduklarını dile getirdi.
Filistin topraklarının küçüldükçe küçüldüğünü, Kudüs'ün yaşadığı baskılarla adeta inim inim inlediğini dile getiren Nebati, şunları kaydetti:
"Ruhlarımızı, bedenlerimizi eziyor. Bizi biz olmaktan uzaklaştırıyor. Haykırmak istiyoruz. Haykırışımızı bizim dışımızdakiler duymuyor. Dualarımız semaya, yaratana uzatılmış durumda. Ama bir ses, nefes bizi rahatlatsın diye beklerken birileri çıkıyor, 'Golan da sizindir.' diyecek bir gücü kendinde buluyor. Üzüntülüyüz, kızgınız. Neredeyiz, ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz? Kan, gözyaşı, zulüm topraklarımızda. Bu coğrafya ayağa kalkmalı. İnsanlık, ümmet, Allah rızası için ayağa kalkmalı ki dünyadaki mazlumların sesi olmalı. Direnişte ayağa kalkışta hayır vardır. Bizim güce ve güçlü kadına ihtiyacımız var. Meryemlere ihtiyacımız var. Tarihin her zaman başa döndüğünü bilerek, şundan emin olacağız: Merak etmeyin Allah bizimledir. Diriliş ve mücadele bu topraklardan başlayıp tüm dünyaya ulaşıyor. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Çaba bizden, gayret bizden, zafer Allah'tandır."
- Diğer konuşmacılar
Malezya Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hajjah Fuziah Binti Salih, "Hepimiz Meryemiz" kampanyasının 50 ülke tarafından desteklendiğini söyledi. Malezya'nın da destek veren ülkelerden biri olduğu kaydeden Salih, yüz binden fazla kadınla sosyal medya üzerinden temasa geçildiğini, Kudüs kadınlarının yalnız olmadığını ifade etti.
Uluslararası Müslüman Kadınlar Birliği Başkanı Dr. Samiye Rahil Kazi, kampanyayı başlatanları kutlarken, Filistinli kadınların direnişin omurgası olduklarını söyledi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Kudüs'ün; Filistin, direniş ve acı anlamına geldiğini vurguladı.
Kudüs'e ilk ziyaretinin üzerinden 10 yıl geçtiğini aktaran Kan, ilk ziyaretinde yaşadıklarını katılımcılara şöyle anlattı:
"Mescidi Aksa'yı hiç görmemiştim. O küstah askerlerin çirkin bakışları altında, o güzel kapıların arkasına geçtiğimizde, şehrin karmaşasının, yerini sükunet ve huzura bıraktığını gördüm. Üzerinden geçen kuşların dahi hürmetle uçtuğunun farkına vardım. Kudüs'e gidince kendi ülkenizde hapishanede olmanın nasıl bir şey olduğunu gördük. Kendi ülkenizde birkaç kilometre ötedeki okula gitmek için saatlerce sırada beklemeyi gördük. Bizler uzaktan belki bilmiyorduk. Kudüs demek gözyaşı demek, hayatların alt üst edilmesi, insan haklarının hiçe sayılması demek. Ama aynı zamanda umut demek, bizi biraya getiren dava demek. Biz burada safımızı belirlemek için varız. Allah'ın huzuruna çıktığımızda, 'Belki elimizle düzeltmeye gücümüz yetmedi ama dilimizle düzeltmeye çalıştık yarabbi.' diyeceğiz. İnanan insan asla kaybetmez."
Konuşma aralarında Kudüs'e dair kısa filmler gösterilirken, programın sonunda UKEAD başkanı ve yardımcısı tarafından konuşmacılara plaket takdim edildi.
Programın ikinci bölümü "Kudüslü Kadınların Mevcut Durumu", "Medyanın Kudüslü Kadınlara Destek Amacıyla Kullanılması", "Kudüslü Kadınların Karşılaştığı Problemlerin Psikolojik ve Sosyal Yönleri" ile "Kudüslü Kadınlara Destek ve Yardım Yolları" başlıklı münazaralarla devam edecek. Yarın ise kadınlara özel atölye çalışmalarıyla sürecek.
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