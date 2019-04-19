İSTANBUL (AA) - Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD) Başkanı Taner Yüncüoğlu, "Hepimiz Meryemiz" projesine ilişkin "Bu kampanyamız bir kez daha gösterdi ki, Kudüs bizi birleştiriyor, sağlamlaştırıyor, eğitiyor. Zalimleri esas korkutan da Müslümanların birlikteliğidir." dedi.

UKEAD'ın "Hepimiz Meryemiz" projesi kapsamında, "Uluslararası Kudüslü Kadına Destek Programı" gerçekleştirildi.

Yüncüoğlu ve Başkan Yardımcısı Ayşegül Bayıcı'nın ev sahipliği yaptığı toplantıya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, AK Parti milletvekilleri Hasan Turan ile Ravza Kavakcı Kan, Türkiye'nin Katar Büyükelçisi Fikret Özer, Malezya Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hajjah Fuziah Binti Salih ile Uluslararası Müslüman Kadınlar Birliği Başkanı Dr. Samiye Rahil Kazi de katıldı.

Hafız Abdullah Özkan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Yüncüoğlu, birçok problemin, savaşın ve acının sebebinin işgal altındaki Filistin, Kudüs, Mescid-i Aksa olduğunu söyledi.

Problemlerin çözümü için adım atılması gerektiğini belirten Yüncüoğlu, şöyle devam etti: