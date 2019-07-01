Kudüs genç şehidini uğurladı

KUDÜS (AA) – İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'ne düzenlediği baskında şehit olan Filistinli genç Muhammed Semir Ubeyd son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Ubeyd için İseviyye Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine binlerce Filistinli katıldı. Törende Filistin bayrakları taşınarak İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Mahalledeki camide kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı tekbir ve sloganlarla son kez evinin önüne getirildikten sonra mahalle kabristanında defnedildi.

Bu arada, görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre defin işleminin ardından İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı. Olaylarda yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi alınamadı.

- Şehidin cenazesini 4 gün sonra teslim ettiler

İsrail polislerinin 27 Haziran Perşembe akşamı İseviyye Mahallesi'ne düzenlediği baskına tepki gösteren Filistinlilere ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralanmış, yaralılardan 20 yaşındaki Muhammed Semir Ubeyd kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Mahalle sakinleri, İsrail güçlerinin baskınlarına ve bölgede inşa edilmesi planlanan Talmudik parkın kurulması için halkın evlerinden çıkarılması uyarılarına karşı akşam saatlerinde gösteri düzenlemişti.