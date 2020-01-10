Kudüs Gücü İran Ordusu İçinde Gücünü Nereden Aldı?

Diğer kuvvetler Muhammed Pakpur komutasındaki Kara Direniş Gücü, Emir Ali Hacızade komutasındaki Hava Gücü, Alirıza Tangsiri komutasındaki Donanma Gücü, Gülemzade Süleymani komutasındaki gönüllü Besiç milisleri, Hüseyin Taeb komutasındaki İstihbarat, Muhammed Kazımi komutasındaki Karşı İstihbarat ve Fethullah Cumeyri komutasındaki Güvenlik Gücü’nden oluşuyor.

Kudüs Gücü, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu içindeki sekiz kuvvetten biri.

Hamaney'in belirttiği gibi misyonun değişmemesi, Kudüs Gücü faaliyetlerinin, yeni komutan İsmail Kani liderliğinde de geçmişteki rolünü temel alması bekleniyor.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta Amerikan hava saldırısıyla öldürülmesinden sadece birkaç saat sonra İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki Kudüs Gücü'nün başına yeni bir komutan atadı.

Kudüs Gücü'nün faaliyet gösterdiği alanların başında Lübnan geliyor. Hizbullah'ı destekleyen Kudüs Gücü'nün Lübnan'daki hükümet ve güvenlik yapıları içinde daha fazla nüfuz elde etmek için çalıştığı bildiriliyor. Kudüs Gücü, Suriye'de hükümet yanlısı milislerin, Irak'ta ise Haşdi Şabi olarak bilinen, İran'la daha yakın ilişkilerin kurulmasını teşvik eden ve Kürt bölgesiyle ilişkileri idare eden Gönüllü Halk Güçleri'nin kurulmasına katkıda bulundu. Yemen'de ise Sanaa'da Suudi baskılarına karşı Husi hükümetini destekleyen Kudüs Gücü, Afganistan'da İran'a yakın siyasi ve silahlı grupları, Gazze'de de Hamas'ı destekliyor.

Bu askeri gücün varlığı, 2011'de Suriye Savaşı patlak verene kadar resmi olarak kabul edilmemişti. Ancak Kudüs Gücü'nün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat'ı ayakta tutma çabalarındaki kapsamlı katkıları gerek bu askeri birimi, gerekse başındaki komutan Kasım Süleymani'yi gün yüzüne çıkardı.

Ancak Kudüs Gücü komutanı, faaliyetlerini, paralel bir yapı içerisinde yürütüyor ve sadece İran'ın dini liderine karşı sorumlu tutuluyor.

Sekiz kuvvet de İran Devrim Muhafızları Ordusu Baş Komutanı Hüseyin Salami ve yardımcısı Ali Fadavi'nin liderliğinde faaliyet gösteriyor.

Bu örgütlerin çoğu, tıpkı 2019 yılı Nisan ayından bu yana İran Devrim Muhafızları Ordusu gibi Amerika'nın terörist olarak nitelediği örgütler arasında yer alıyor.

Bu ülkelerin dışında Kudüs Gücü'nün Ortadoğu'nun diğer bölgelerinde de etkili olduğu söyleniyor. Kudüs Gücü'nün İran ve Bahreyn arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar sırasında da rol oynaması, buna bir örnek.

Kudüs Gücü'nün mevcut misyonu içinde yer alan faaliyetler, İran'da 1979 İslam Devrimi'nden önce birkaç kuruluş tarafından yürütülüyordu.

İslam rejiminin ilk hamlelerinden biri, bu faaliyetlerin birçoğunu, Filistinliler ve diğer militanlarla yakın ilişkileri olan ve sürgündeyken silahlı grupları yöneten devrimci Muhammed Montazeri'nin komutasında birleştirmek olmuştu.

Montazeri'nin 1981'deki ölümünden sonra Devrim Muhafızları Ordusu'nun denizaşırı faaliyetleri, ülkenin gelecekte dini lideri olacak olan ve o dönemde Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Ali Hamaney'in komutasındaydı.

Hamaney'in, Mahmut Haşimi Şahrudi gibi müttefikleri desteklediği söyleniyordu. Şahrudi daha sonra İran yargısının başına getirilmişti, İran'daki Iraklı muhalif güçleri desteklemişti. Irak İslam Devrim Yüksek Konseyi'nin kurulmasına katkıda bulunan Şahrudi, daha sonra konseyin sözcüsü olmuştu. Konseyin amacı, 1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak Savaşı sırasında Irak içinde muhalefet oluşturmaktı.