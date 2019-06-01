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Kudüs Günü’nde ABD’nin Ortadoğu Planı Protesto Edildi

01.06.2019 00:33 | Son Güncelleme

İran ve Irak’ta onbinlerce insan Dünya Kudüs Günü’nde Filistin lehine gösteriler düzenledi. Gösterilerde İsrail ve Amerika protesto edilirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘asrın anlaşması’ olarak nitelendirdiği yeni Ortadoğu planına tepkiler dikkat çekti

Kudüs Günü’nde ABD’nin Ortadoğu Planı Protesto Edildi

İran ve Irak’ta onbinlerce insan Dünya Kudüs Günü’nde Filistin lehine gösteriler düzenledi. Gösterilerde İsrail ve Amerika protesto edilirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘asrın anlaşması’ olarak nitelendirdiği yeni Ortadoğu planına tepkiler dikkat çekti.

İran’da devlet haber kanallarının aktardığına göre, ülke genelinde 950 farklı bölgede devlet desteğiyle düzenlenen Dünya Kudüs Günü yürüyüşlerinde protestocular ‘Kudüs Sonsuza Dek Filistin’in Başkentidir’, ‘Amerika’ya Ölüm’ ve ‘İsrail’e Ölüm’ gibi sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Bir Trump maskesinin ve Amerika ile İsrail bayraklarının yakıldığı anın görüntüleri de devlet televizyon kanallarında yayınlanan protesto görüntüleri arasındaydı.

​'Asrın anlaşması asrın iflası olacak’

Gösterilerde konuşan sözcüler de Filistin’in İsrail’i yeneceğini iddia ederek hem Başkan Donald Trump’ın öne sürdüğü ‘asrın anlaşmasını’ hem de Trump’ın planına destek veren Körfez ülkelerini eleştirdi.

İran devlet haber ajansı İRNA, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Cuma günü gösterilere katılımının ardından yaptığı açıklamada, “Hiç şüphesiz ki, asrın anlaşması asrın iflasına dönüşecek ve hiçbir yere varamayacak” ifadelerini kullandı. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de daha önce Trump’ın planının başarısız olacağını savunmuştu.

Başkan Trump söz konusu anlaşmayla ilgili henüz ayrıntılı bilgi aktarmamış olsa da, Trump yönetiminin İsrail-Filistin sorunuyla ilgili şu ana kadarki yaklaşımı İsrail taraftarı olarak yorumlanıyor. Bunun en önemli örneklerinden biri Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyarak ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini de resmen Kudüs’e taşıması olmuştu.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, Bahreyn’de Haziran ayının sonunda düzenlenecek ve Trump yönetiminin Arap ülkelerinin Filistin topraklarında yatırım yapmalarını da teşvik eden yeni Ortadoğu planının da görüşüleceği Ortadoğu Barış Konferansı’na katılacaklarını açıkladı. Bu karar Filistinliler tarafından protesto edildi.

Irak’ta başkent Bağdat’ta da sokaklara dökülen Filistin yanlıları da benzer mesajlar gönderdi. Irak televizyon kanallarından yapılan yayınlarda kitlelerin taşıdığı ‘Asrın anlaşmasına hayır’ yazılı pankartların yaygın bir şekilde kullanıldığı gözlemlenirken, Bağdat belediye meclisi üyelerinden Mo’een Al-Kathem de Kudüs Günü kapsamında bir açıklama yaptı.

Al-Kathem, “Bağdat’ta, Irak’ın diğer kentlerinde ve tüm dünyada Kudüs Günü’nde ‘asrın anlaşması’ reddedildi. Bu, Trump’ın Filistin mücadelesini kendi çapında sonlandırma çabasıdır” diye konuştu.

Iraklı Şii milisler de yürüyüşe üniformalarıyla katıldı ancak geçmiş yılların aksine askeri mühimmat ya da araçlarıyla bir gösteri yapmadıkları gözlemlendi.

Dünya Kudüs Günü, İran İslam Devrimi’nin lideri Ayetullah Humeyni tarafından 1979’da ilan edildi ve o dönemden bu yana her yıl Ramazan ayının son Cuma günü Kudüs Günü kapsamından çeşitli gösteri ve etkinlikler düzenleniyor.

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