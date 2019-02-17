‘Kudüs İki Devletin de Başkenti Olmalı’

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Filistin ihtilafının, yalnızca barış ve güvenlik içerisinde yan yana yaşayan iki devlet formülüyle adil bir şekilde çözüme kavuşturulabileceğini söyledi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1975 yılında kurulan, ‘Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanımı Komitesi'nin’ New York’ta yapılan toplantısında konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ile Filistin arasında yıllardır süren ihtilafın giderilmesi için iki devletli formülün kalıcı barışın ve yıllardır süren ihtilafın çözümünde tek çare olduğu görüşünü yineledi.
‘Çözüm iki yan yana barış ve güvenlik içerisinde yaşayan iki devlet’
Genel Sekreter Guterres toplantıda yaptığı konuşmada, “İhtilafın adil bir şekilde çözümü iki devletin yan yana barış ve güvenlik içinde yaşamasının sağlanmasıyla olur. Uluslararası hukuk çerçevesinde ve daha önceki anlaşmalar göze alındığında Kudüs iki devletin de başkenti olmalıdır” dedi.
Geçtiğimiz yıl bu yönde İsrail ile Filistin arasındaki ihtilafların çözümü için herhangi bir gelişmenin sağlanamadığını belirten Guterres, geçen yıl Gazze sınırında yaşanan olayları hatırlattı. Guterres, çok sayıda Filistinlinin İsrail güvenlik güçleri tarafında açılan ateşle yaşamımı yitirdiğini kaydetti.
“BM ve Mısır’ın arabuluculuğu Gazze’de olayların daha da tırmanmasını engelledi”
Genel Sekreter Guterres, İsrail güvenlik güçleri ile Filistinli protestocular arasında roketlerin karşılıklı fırlatıldığını, Filistinli protestocuların tehlikeli bir şekilde tırmanan uçurtmalı saldırıları düzenlediğini belirterek. “Gazze’de sınırda meydana gelen olayların tırmanmasında Hamas ve diğer militanların provokasyonları etkili oldu. Birleşmiş Milletler ve Mısır’ın arabuluculuk çalışmaları sayesinde olayların daha da büyümesi engellendi” dedi.
“İsrail’in yasa dışı yerleşimleri iki devletli çözüm ihtimalini zayıflatıyor”
İsrail’in Filistin topraklarındaki yerleşimleriyle ilgili görüşlerini belirten BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail yerleşim planlarının genişleterek inşaat planlarını arttırdığını bu yerleşimlerin uluslararası hukuk çerçevesinde yasadışı olduğunu kaydederek, “Bu iki toplum arasında güvensizlik duygusunu derinleştiriyor. İki devletli çözümü İhtimali zayıflıyor. Filistinliler yarım yüzyılı aşkın bir süredir işgal altında. İsrail’in bu tutumu uluslararası hukuk uyarınca yasadışıdır” diye konuştu.
İsrail’e Gazze’ye insani yardımı engellemeyin çağrısı
Gazze’de devam etmekte olan insani krizin acilen ele alınması gerektiğini belirten Guterres, iki milyon kadar Filistinlinin çok zor şartlar altında yaşadığını belirtti. BM Genel Sekreteri, “Filistinliler arasında yoksulluk ve işsizlik giderek artıyor. Filistinlilere yeterince sağlık ve eğitim hizmeti verilemiyor. Elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlara ise sınırlı bir şekilde ulaşıyorlar” dedi.
Guterres ayrıca “İsrail kendi meşru güvenlik haklarını korumalı, tehlikeye atmamalı. Ama Birleşmiş Milletlerin ve diğer insani yardım kuruluşlarının Filistinlilere yönelik insani yardım çabalarını da engellememeli” diye konuştu.
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