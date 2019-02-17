‘Kudüs İki Devletin de Başkenti Olmalı’

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Filistin ihtilafının, yalnızca barış ve güvenlik içerisinde yan yana yaşayan iki devlet formülüyle adil bir şekilde çözüme kavuşturulabileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1975 yılında kurulan, ‘Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanımı Komitesi'nin’ New York’ta yapılan toplantısında konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ile Filistin arasında yıllardır süren ihtilafın giderilmesi için iki devletli formülün kalıcı barışın ve yıllardır süren ihtilafın çözümünde tek çare olduğu görüşünü yineledi.

‘Çözüm iki yan yana barış ve güvenlik içerisinde yaşayan iki devlet’

Genel Sekreter Guterres toplantıda yaptığı konuşmada, “İhtilafın adil bir şekilde çözümü iki devletin yan yana barış ve güvenlik içinde yaşamasının sağlanmasıyla olur. Uluslararası hukuk çerçevesinde ve daha önceki anlaşmalar göze alındığında Kudüs iki devletin de başkenti olmalıdır” dedi.

Geçtiğimiz yıl bu yönde İsrail ile Filistin arasındaki ihtilafların çözümü için herhangi bir gelişmenin sağlanamadığını belirten Guterres, geçen yıl Gazze sınırında yaşanan olayları hatırlattı. Guterres, çok sayıda Filistinlinin İsrail güvenlik güçleri tarafında açılan ateşle yaşamımı yitirdiğini kaydetti.