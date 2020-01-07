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  4. Kudüs İslami Vakıflar Konseyinden "İsrail, Rahmet Kapısı Mescidi'ni kapatmanın peşinde" uyarısı

Kudüs İslami Vakıflar Konseyinden "İsrail, Rahmet Kapısı Mescidi'ni kapatmanın peşinde" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 20:28 | Son Güncelleme

Kudüs İslami Vakıflar Konseyinden "İsrail, Rahmet Kapısı Mescidi'ni kapatmanın peşinde" uyarısı

KUDÜS (AA) - Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi, İsrail'in yeniden Rahmet Kapısı Mescidi'ni kapatmanın peşinde koştuğu uyarısında bulundu.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin birkaç gün önce, "işgal mahkemelerinin önceki yargı kararlarına dayanarak Rahmet Kapısı'nın yeniden kapatılması kararı almasını" talep eden ciddi bir dava için harekete geçtiği belirtildi.

Bu olayın İsrail polisinin Rahmet Kapısı Mescidi çevresinde ve doğu bölgesinde cemaate saldırma, gözaltına alma ve uzaklaştırma yönündeki uygulamalarıyla eş zamanlı gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, Mescid'in yeniden kapatılmasının kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Konseyin açıklamasında, "Mukaddesatımızı yönetim ve bakım hakkımız olduğunu inkar edenler şunu bilmeli ki kutsal alanlarımızdan ödün vermemekte kararlıyız. Rahmet Kapısı, Mescid-i Aksa'nın bir parçasıdır ve öyle kalmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

İsrail yönetiminden Mescid-i Aksa'nın dini, tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermesi istenilen açıklamada, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin Aksa'nın idaresinden ve bakımından sorumlu tek resmi otorite olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Kudüslülere Aksa'da nöbet tutmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı yakınında bugün 5 Filistinliyi gözaltına almıştı.

- Rahmet Kapısı

Mescid-i Aksa'nın en görkemli kapılarından biri olan ve dışı duvarla örülü Rahmet Kapısı'nın iç tarafına, 2003 yılına kadar Harem-i Şerif'in avlusunda bulunan bir bölümden geçilerek girilebiliyordu.

Ancak İsrail polisi, Rahmet Kapısı'na girilen bölümü, 2003'te terörist olarak nitelediği "Filistinli illegal bir kurumun çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatmıştı.

İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya 17 Şubat 2019'da zincir vurması, Filistinliler tarafından "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirilmiş ve halkın büyük tepkisine neden olmuştu.

Filistinliler, Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat 2019'da Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmasının ardından, 16 yıl sonra ilk kez burada namaz kılmıştı.

İsrail güçlerinin, son aylarda Filistinlileri Rahmet Kapısı'ndan uzak tutmaya yönelik girişimlerindeki artış dikkati çekiyor.

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