"Kudüs kurtulursa Doğu Türkistan ve Arakan da kurtulur"

- "Gazze'ye destek kampanyamıza herkes destek verdi"

Gazze'ye destek çağrısı yaptıklarında 81 ilde herkesin sokaklara çıkarak destek verdiğini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Gazze'deki kardeşlerimiz için başlattığımız yardım kampanyasına, Türkiye olarak herkes destek verdi. Gazze'de bine yakın insan yürüyemez hale geldi. Tekerlekli sandalye kampanyası yapıyoruz. Herkes kendi ilindeki fakir fukarayı, yetimleri, mültecileri tespit ediyor. Sadece Türkiye'de baktığımız yetim sayısı 16 bini geçti ve bütün yetimlere de bir şekilde dokunuyoruz. Hayırda bir kapı açmak çok önemli."

İslam İşbirliği Teşkilatı'na başvurarak, her ramazan ayının 15'inci gününün, Dünya Yetimler Günü ilan edilmesine ön ayak olduklarını aktaran Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız bunun üzerine talimatlar verdi. Her ramazanın 15'inde bütün belediyelerimiz yetim iftarları yapıyor. Zaman zaman bunlara valiler, kaymakamlar da katıldı. Doğal olarak yetim farkındalığı oluştu. Her ildeki, her ilçedeki yetimler tespit edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bunların ihtiyaçlarını karşılama kararı verdi. Yaptığımız yardımlarla, Türkiye'de ulaşmadığımız hiçbir fakir kalmayacak." ifadelerini kullandı.