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Kudüs Seriyyeleri'nden "İsrail'in yeni denklemler kurmasına müsaade etmeyeceğiz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 00:05 | Son Güncelleme

Kudüs Seriyyeleri'nden "İsrail'in yeni denklemler kurmasına müsaade etmeyeceğiz" açıklaması

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı mücadeleye devam edeceklerini ve İsrail'in yeni denklemler kurmasına müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırıları devam ettiği sürece halkı savunmayı sürdürecekleri belirtilerek "İsrail, Filistin topraklarını işgal etmeye ve halkına karşı suç işlemeye devam ettiği sürece kendini rahat hissetmesin." ifadelerine yer verildi.

İşgale karşı meşru mücadeleye devam edeceklerinin altı çizilen açıklamada, "Halkımız, İsrail'in sürekli tekrar eden tehditleri altında yaşayamaya devam edemez. Bu saldırgan tutumla mücadeleye devam edeceğiz. Siyonist kanının, halkımızın kanı yanında hiçbir değeri yok." değerlendirmesi yapıldı.

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail'in saldırı ve tehditlerinin yeni bir durum olmadığı aktarılarak İsrail'in yeni denklemler kurmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Gazze'ye yönelik hava saldırısında 3 Filistinli yaralanmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin batısında bir bölgeye düzenlediği saldırıda yaralanan 3 kişinin kentteki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığını, yaralılardan Ahmed Muhammed eş-Şihri'nin burada şehit olduğunu söylemişti.

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Filistin İslami Cihad Hareketi Gazze israil Kudüs Seriyyeleri

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