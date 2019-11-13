HABER

Kudüs Seriyyeleri'nden Netanyahu'ya gözdağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 00:17 | Son Güncelleme

Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza: - İlerleyen saatler, siyonistlere yıkım, savaş ve yok oluştan başka bir şey kazandırmamış olan düşman başbakanının hanesine yeni bir yenilgi daha ekleyecek"

İslami Cihasd Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri ilerleyen saatlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "yeni bir yenilgi daha göreceğini" açıkladı.

Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza yaptığı açıklamada, "İlerleyen saatler, siyonistlere yıkım, savaş ve yok oluştan başka bir şey kazandırmamış olan düşman başbakanının hanesine yeni bir yenilgi daha ekleyecek." ifadelerini kullandı.

"Direnişin komutanlarına suikast düzenlemek gibi aptalca bir kararın tüm sorumluluğu düşmanın omuzlarındadır." diyen Ebu Hamza, İsrail'in savaşı başlatan taraf olduğunu ancak savaşın şeklini ve zamanlamasını kesinlikle direnişin belirleyeceğini vurguladı.

Ebu Hamza, "düşmanın suçlarına karşılık vermek ve halkımıza karşı saldırganlığını püskürtmek için Kudüs Tugayları'nın liderliğinin sürekli olarak toplandığını" vurguladı.

- Ne olmuştu?

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.

Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine Gazze'den roket atılmış bu nedenle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.

Bölgedeki tansiyon giderek yükselirken, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail ordusu, Gazze'den yaklaşık 190 roket atıldığını, bunlardan yüzde 90'ının "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini duyururken, Savunma Bakanı Naftali Bennett, Gazze sınırından Tel Aviv'e kadar olan 80 kilometrelik mesafede 48 saat süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Kapıyı kırarak içeri girdiler!Gerçeği orada öğrendiler Kapıyı kırarak içeri girdiler!Gerçeği orada öğrendiler
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan yeniden gözaltına alındıHakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan yeniden gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington’daCumhurbaşkanı Erdoğan Washington’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze Kudüs Seriyyeleri

En Çok Okunan Haberler

Hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber...

Hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber...

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

34 hamile çocuk skandalında doktor 'Adnan hocacı' çıktı!

34 hamile çocuk skandalında doktor 'Adnan hocacı' çıktı!

Ahmet Altan gözaltına alındı!

Ahmet Altan gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastanede silahlar çekildi: 3 yaralı

Hastanede silahlar çekildi: 3 yaralı

Ankara’da bir kişi bıçakla öldürülmüş olarak bulundu

Boş arazide kanlar içerisinde bulundu! Ankara'da sır cinayet!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı ABD'nin başkenti Washington'a indi

Erdoğan kritik görüşme için ABD'de!

Ağrı'da 25 günde 36 bin 820 paket sigara ele geçirildi

Ağrı'da 25 günde 36 bin 820 paket sigara ele geçirildi

Polis aracına otomobil çarptı: 2’si polis, 3 yaralı

Korkunç kaza! 2’si polis, 3 yaralı

MSB'den Türk-Rus ortak devriyesi ile ilgili yeni açıklama

MSB'den 'ortak kara devriye' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.