Kudüs Seriyyeleri'nden "Tel Aviv ve Kudüs'ü hedef aldık" açıklaması

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, işgal altındaki Kudüs ile Tel Aviv kentlerini yerel yapım roketlerle hedef aldıklarını duyurdu.

Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv ve Kudüs'ün "Burak" isimli roketlerle vurulduğu ifade edildi ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail tarafından da konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Kudüs Seriyyeleri daha önce yaptığı açıklamada da roketlerinin İsrail'in kalbinde yer alan stratejik ve askeri üslere ulaştığını belirtmişti.

İsrail ordusu ise dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail'e 360 roket atıldığının tespit edildiğini duyurmuştu.

- İsrail'in düzenlediği suikast gerilimi yükseltti

İsrail ordusunun önceki gün Gazze'de Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.

Saldırıda Ebu'l Ata ve eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu iki gündür Gazze'ye hava saldırılarını sürdürürken, Kudüs Seriyyeleri ise bu saldırılara roket atışlarıyla karşılık veriyor. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 26 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 85 Filistinlinin yaralandığı açıklanmıştı.

