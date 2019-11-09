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Kudüs sokaklarında Mevlit Kandili coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 16:40 | Son Güncelleme

Mevlit Kandili münasebetiyle yüzlerce Filistinli izci, Kudüs sokaklarında bando çalarak Mescid-i Aksa'ya yürüdü - Aksa'ya akın eden Filistinli çocuklar bando takımlarını takip ederek güneşli havada oyun oynamanın keyfini çıkardı

KUDÜS (AA) - Yüzlerce Filistinli Müslüman, Mevlit Kandili vesilesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'ün en işlek caddelerini kortejle trafiğe kapatarak, içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir bölgesinin çevresinde yürüyüş düzenledi.

Filistinli izciler tarafından kurulan bando takımları, öğle namazı öncesi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün ana arterlerinden Zehra Caddesi'nde tekbir ve kasideler eşliğinde yürüyüşe geçti.

Zehra, Selahaddin ve Kanuni Sultan Süleyman caddeleri boyunca ellerinde taşıdıkları sancaklarla düzenledikleri yürüyüşün ardından Eski Şehir'in ana girişlerinden Şam Kapısı'ndan şehre giren bando ekibi, Meclis (Nazır) Kapısı'ndan geçerek Mescid-i Aksa'nın avlusuna ulaştı.

Kubbetu's Sahra'nın etrafında bir müddet dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'nın avlusunda atılan turla son bulan yürüyüş, yaklaşık üç saat sürdü.

- Yoğun ilgi

Ay takvimine göre Rebiu'l Evvel ayının 12'sine denk gelen Hazreti Muhammed'in doğum gününü kutlamak için düzenlenen etkinliğe halk yoğun ilgi gösterdi.

Sokaklarda bando ekibinin geçişini izleyen Filistinliler, yürüyüşe alkışlarla destek verdi ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kutsal mabede akın eden Filistinli çocuklar da bando takımlarını takip ederek güneşli havada oyun oynamanın keyfini çıkardı. Yüzlerce Filistinli çocuğun oyun oynadığı Harem-i Şerif'in avlusu renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik, Mescid-i Aksa'da okunan ikindi ezanı ile son buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Kudüs Mescid-i Aksa Mevlit Kandili

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